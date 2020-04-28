Тракторист нашел военный снаряд в поле в Барановичском районе

Источник материала: ОНТ

В Барановичском районе вблизи деревни Вызорок тракторист обнаружил металлический предмет, который напоминал военный снаряд. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.

Водитель трактора собирал камни во время весенне-полевых работ. Он обнаружил похожий на военный снаряд металлический предмет. Об этом было сообщено в милицию.

На место выехали саперы. Территория обнаружения снаряда была перекрыта.

Специалисты определили, что найденный предмет – это артиллерийский снаряд 76 мм времен Великой Отечественной войны. Всего на перекрытой территории после обследования были обнаружены четыре снаряда 76 мм, один снаряд 105 мм, а также взрыватель от артиллерийского снаряда.

Все боеприпасы были уничтожены.

Фото: brest.mvd.gov.by

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