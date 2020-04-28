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ВОЗ призывает страны снимать карантинные меры постепенно, постоянно контролируя ситуацию

28.04.2020 16:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Все больше государств заявляют о снятии ограничений. Так, в Австрии с 1 мая планируют отменить режим изоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ призывает страны снимать карантинные меры постепенно, постоянно контролируя ситуацию

Гражданам разрешат выходить на улицу без ограничений, однако соблюдать дистанцию еще какое-то время придется. Также начнут открываться крупные магазины, парикмахерские и спортивные площадки.

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С середины мая к работе вернутся рестораны, а к концу месяца обслуживание возобновят гостиницы. Кроме того, власти намерены открыть музеи и школы.

ВОЗ призывает страны снимать карантинные меры постепенно, постоянно контролируя ситуацию

Строгий домашний карантин со следующего месяца снимут и в американском штате Техас. Здесь посетителей вновь примут магазины, торговые центры, рестораны и кинотеатры, а также библиотеки и музеи.

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Новости мира. Все больше государств заявляют о снятии ограничений. Так, в Австрии с 1 мая планируют отменить режим изоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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