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В Болгарии назвали планируемую дату открытия туристического сезона

28.04.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активно готовиться к пляжному сезону в стране начнут в июне, а его открытие планируется на июль





Правительство Болгарии планирует начать активную подготовку к пляжному сезону 15 июня, а открыть его - с 1 июля. Об этом сообщило местное новостное агентство BGNES со ссылкой на министра туризма Болгарии Николину Ангелкову.

Министр отметила, что даже в условиях мирового кризиса важно продвигать туристическое направление, которое составляет 12% ВВП и в котором задействовано 11% трудоспособного населения страны. Она также предложила другим странам создать Европейский туристические компенсационный фонд, чтобы поддержать туроператоров и защитить интересы потребителей.

"Мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества. Надеюсь, что кризис сделает нас сильнее и сплоченнее", - сказала Ангелкова.
 
 
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Активно готовиться к пляжному сезону в стране начнут в июне, а его открытие планируется на июль
 
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