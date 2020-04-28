В Болгарии назвали планируемую дату открытия туристического сезона

















Правительство Болгарии планирует начать активную подготовку к пляжному сезону 15 июня, а открыть его - с 1 июля. Об этом сообщило местное новостное агентство BGNES со ссылкой на министра туризма Болгарии Николину Ангелкову.





Министр отметила, что даже в условиях мирового кризиса важно продвигать туристическое направление, которое составляет 12% ВВП и в котором задействовано 11% трудоспособного населения страны. Она также предложила другим странам создать Европейский туристические компенсационный фонд, чтобы поддержать туроператоров и защитить интересы потребителей.





"Мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества. Надеюсь, что кризис сделает нас сильнее и сплоченнее", - сказала Ангелкова.