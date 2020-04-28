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СМИ: Кабмин Украины отозвал назначение Саакашвили вице-премьером

28.04.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Украины отозвало из Верховной Рады представление на назначение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Об этом сообщило 28 апреля издание "Цензор.нет".



"Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом". Назначение заблокировано. Непонятно, состоится ли оно вообще. Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов", - написал в Facebook украинский журналист, главред издания Юрий Бутусов.

По его словам, поскольку нет должной поддержки в президентской фракции, президент Украины Владимир Зеленский решил не выступать публично в поддержку Саакашвили.

"Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас его офис дал отбой". Он написал также, что в президентском офисе "обдумывают, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве".
 
 
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Правительство Украины отозвало из Верховной Рады представление на назначение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Об этом...
 
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