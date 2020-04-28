СМИ: Кабмин Украины отозвал назначение Саакашвили вице-премьером









"Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим "сливом". Назначение заблокировано. Непонятно, состоится ли оно вообще. Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов", - написал в Facebook украинский журналист, главред издания Юрий Бутусов.





По его словам, поскольку нет должной поддержки в президентской фракции, президент Украины Владимир Зеленский решил не выступать публично в поддержку Саакашвили.





"Возможно, что-то поменяется, ведь президентом правят эмоции, но сейчас его офис дал отбой". Он написал также, что в президентском офисе "обдумывают, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве".