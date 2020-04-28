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«Неман» и «Юность» примут участие в новом сезоне хоккейной Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
Сразу два белорусских клуба сыграют в новом сезоне хоккейной Лиги чемпионов.
Помимо минской «Юности», которая получила путёвку благодаря победе в чемпионате Беларуси, в престижном турнире выступит гродненский «Неман» – обладатель бронзовых наград. Такое решение было принято на собрании директоров Лиги чемпионов, поскольку словацкая лига подала запрос на замену своего клуба.
«"Неман" доказал, что является сильной командой, способной бросить вызов лучшим европейским клубам», – отметили в директорате турнира.
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Сразу два белорусских клуба сыграют в новом сезоне хоккейной Лиги чемпионов. Помимо минской «Юности», которая получила путёвку благодаря победе в чемпионате...
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