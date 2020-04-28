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Корабль SpaceX Starship прошел ключевой тест с четвертой попытки

28.04.2020 17:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Корабль SpaceX Starship прошел ключевой тест с четвертой попытки

Корабль SpaceX Starship, который планируют использовать для доставки людей и грузов на Луну, а после и на Марс, прошел ключевые испытания. Судно проверялось на воздействие давления при низких температурах. Симулировались условия при заправке ракетным топливом. Об этом рассказывает The Verge.

Испытание было пройдено только с четвертой попытки. Ранее корабли Starship трижды разрушались во время тестов.

Скоро инженеры приступят к установке нового двигателя Raptor – он спроектирован специально под Starship. Первый прототип судна будет оснащен одним двигателем, следующий прототип получит три двигателя. Финальная версия корабля будет с шестью двигателями Raptor.

Планируется, что на следующей стадии тестирования проверят способность судна взлетать и приземляться. Starship поднимется на 150 метров и приземлится в указанную точку. Корабль должен возвращаться на поверхность планеты вертикально – так же, как и Falcon 9.

Источник уточняет, что финальный дизайн Starship все еще не утвержден. Пока что SpaceX приступила к производству следующего прототипа.

Фото: Twitter / Elon Musk

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Корабль SpaceX Starship, который планируют использовать для доставки людей и грузов на Луну, а после и на Марс, прошел ключевые испытания. Судно проверялось на воздействие...
 
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