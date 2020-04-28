Как отучить себя трогать лицо. Пять действенных советов

Источник материала: ОНТ

По рекомендациям ВОЗ трогать лицо грязными руками сейчас не просто не рекомендуется, а строго запрещено. На пальцах можно легко перенести вирус на слизистую и заболеть. Однако у многих привычка прикасаться к лицу прижилась давно. Что нужно делать, чтобы отучиться трогать руками лицо, рассказал журнал Cosmo.

1. Нанести утром макияж.

Необязательно наносить плотный вечерний макияж, достаточно легкого тона и накрашенных глаз. Это поможет остановить желание лишний раз потереть глаза или почесать нос.

2. Соберите волосы.

Очень часто неосознанное желание прикоснуться к лицу возникает из-за того, что маленькие волосинки начинают его щекотать. Если заранее позаботиться о том, чтобы волосы были убраны, шансов перенести инфекцию будет значительно меньше.

3. Займите руки.

Если вы никак не можете избавиться от этой привычки, займите свои руки каким-нибудь предметом. Пускай это будет брелок или игрушка-антистресс. Не забывайте брать ее с собой, когда будете выходить на улицу.

4. Наденьте маску.

Маска защитит как минимум от прикосновений ко рту и носу. Лучше всего подойдет марлевая маска, в которой будет легче дышать и которую можно будет потом постирать и носить еще.

5. Заведите замещающую привычку.

Например, при каждом желании поднести руки к лицу, почешите локоть или легонько себя ущипните. Пройдет несколько дней – и вы уже забудете о том, что когда-то вы непроизвольно подносили руки к лицу.

Кстати, избавившись от привычки трогать лицо грязными руками, вы сможете заметить, как улучшится ваша кожа. Ведь от грязных прикосновений забиваются поры и появляются прыщи и черные точки.

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