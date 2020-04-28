ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как отучить себя трогать лицо. Пять действенных советов

28.04.2020 17:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как отучить себя трогать лицо. Пять действенных советов

По рекомендациям ВОЗ трогать лицо грязными руками сейчас не просто не рекомендуется, а строго запрещено. На пальцах можно легко перенести вирус на слизистую и заболеть. Однако у многих привычка прикасаться к лицу прижилась давно. Что нужно делать, чтобы отучиться трогать руками лицо, рассказал журнал Cosmo.

1. Нанести утром макияж.

Необязательно наносить плотный вечерний макияж, достаточно легкого тона и накрашенных глаз. Это поможет остановить желание лишний раз потереть глаза или почесать нос.

2. Соберите волосы.

Очень часто неосознанное желание прикоснуться к лицу возникает из-за того, что маленькие волосинки начинают его щекотать. Если заранее позаботиться о том, чтобы волосы были убраны, шансов перенести инфекцию будет значительно меньше.

3. Займите руки.

Если вы никак не можете избавиться от этой привычки, займите свои руки каким-нибудь предметом. Пускай это будет брелок или игрушка-антистресс. Не забывайте брать ее с собой, когда будете выходить на улицу.

4. Наденьте маску.

Маска защитит как минимум от прикосновений ко рту и носу. Лучше всего подойдет марлевая маска, в которой будет легче дышать и которую можно будет потом постирать и носить еще.

5. Заведите замещающую привычку.

Например, при каждом желании поднести руки к лицу, почешите локоть или легонько себя ущипните. Пройдет несколько дней – и вы уже забудете о том, что когда-то вы непроизвольно подносили руки к лицу.

Кстати, избавившись от привычки трогать лицо грязными руками, вы сможете заметить, как улучшится ваша кожа. Ведь от грязных прикосновений забиваются поры и появляются прыщи и черные точки.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По рекомендациям ВОЗ трогать лицо грязными руками сейчас не просто не рекомендуется, а строго запрещено. На пальцах можно легко перенести вирус на слизистую и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Неман» и «Юность» примут участие в новом сезоне хоккейной Лиги чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика