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Дожди, грозы и порывистый ветер: прогноз погоды на 29 апреля

28.04.2020 17:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди, грозы и порывистый ветер: прогноз погоды на 29 апреля

Весна продолжает капризничать. Апрель закончится неустойчивой и дождливой погодой. Завтра характер погоды будет определять Балтийский циклон, который со скоростью до 50 километров в час промчится через северные регионы нашей страны в восточном направлении. Он и принесет ненастье – дожди, грозы и порывистый ветер.

В среду облачно с прояснениями. Ночью по северной половине, а днем во многих районах пройдут кратковременные дожди. В разгар дня по южной половине страны – с грозами. Влажность воздуха до 60%. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление днем будет слабо расти.

Утром на столбиках термометров будет от +8°C по северо-востоку до +13°C в южных регионах. Но с учетом влажности и ветра, по ощущениям будет на 3-4 градуса прохладнее.

К середине дня по югу воздух хорошо прогреется. В Бресте и Гомеле – +23°C. По западу и северо-востоку значительно ниже – +10°C…+11°C. В столице не выше +13°C. К вечеру температура вновь упадет. Холоднее всего по северо-востоку – +7°C. Теплее всего по юго-востоку – до +19°C. 

В четверг также осадки и грозы. А температура воздуха будет очень контрастной. Ночью от +2°C по Витебской области до +12°C по Гомельской. В разгар дня от +9°C по северу до +20°C в крайних юго-восточных районах страны. Но уже в первые дни мая атмосферное давление будет расти, увеличивая количество солнечных часов и уменьшая вероятность выпадения осадков.

 

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Весна продолжает капризничать. Апрель закончится неустойчивой и дождливой погодой. Завтра характер погоды будет определять Балтийский циклон, который со...
 
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