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Президент Литвы хочет, чтобы Украина покупала электроэнергию с БелАЭС

28.04.2020 18:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президент Литвы Гитанас Науседа во время беседы 27 апреля с украинским коллегой Владимиром Зеленским попросил Украину пересмотреть вопрос об отказе от покупки энергии с БелАЭС.

В ходе беседы Науседа заявил Зеленскому о принципиальной позиции страны по поводу безопасности белорусской атомной электростанции, а также о решении Литвы не закупать электроэнергию у небезопасных источников в третьих странах, пишет tut.by.

«Науседа также обратился к Украине с просьбой пересмотреть вопрос об отказе покупки  электроэнергии с атомной станции в Беларуси», — сообщает пресс-служба литовского президента.

В пресс-службе украинского президента этот момент беседы не упоминается.

В ноябре прошлого года Науседа уже рассказывал Зеленскому об опасениях по поводу строящейся в Островце АЭС. Тогда он отметил, что не стремился убедить Украину не покупать белорусскую электроэнергию, но рассказал о позиции Литвы. Зеленский обещал обсудить вопрос с министром энергетики Украины. Тогда же глава украинского ведомства заявил, что Украина заинтересована в импорте электроэнергии из Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС.

Гитанас Науседа сейчас проводит переговоры с главами всех шести стран — участниц программы ЕС «Восточное партнерство» в рамках подготовки к саммиту. На прошлой неделе он созвонился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это был первый разговор глав двух этих государств.

 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа во время беседы 27 апреля с украинским коллегой Владимиром Зеленским попросил Украину пересмотреть вопрос об отказе от покупки...
 
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