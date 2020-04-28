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Матчи английской футбольной премьер-лиги могут возобновиться в июне

28.04.2020 17:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Матчи английской футбольной премьер-лиги могут возобновиться в июне

Английская футбольная премьер-лига может возобновиться в июне.

Представители клубов соберутся в эту пятницу и обсудят перспективы сезона в формате видеоконференции. Ожидается, что футболисты смогут приступить к тренировкам 18 мая.

Ранее «Арсенал», «Эвертон» и «Вест Хэм» разрешили игрокам вернуться на клубные базы. «Тоттенхэм» тоже собирается частично открыть свой тренировочный центр для основной команды.

Матчи чемпионата Англии, скорее всего, будут проводиться без зрителей.

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Английская футбольная премьер-лига может возобновиться в июне. Представители клубов соберутся в эту пятницу и обсудят перспективы сезона в формате...
 
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