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Злого кота забрали из приюта. Вот как он ведёт себя в новом доме
Источник материала: СТВ
Кот провёл четыре года в приюте, потому что не любил детей. Но одна семья всё-таки захотела его взять к себе.
Как
Однако когда Один увидел сына автора публикации, он сразу подошёл поближе и постарался привлечь внимание мальчика. Сотрудницы учреждения были удивлены, они сказали семье, что это кот вообще никогда не проявлял интереса к людям.
Услышав историю Одина, ребёнок захотел взять к себе именно этого кота. Приехав в новый дом, питомец вёл себя немного настороженно, но вскоре повеселел. Теперь Один не отходит от сына автора публикации.
Кстати, ранее мы захотели понять, почему люди заводят себе домашних любимцев.
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Кот провёл четыре года в приюте, потому что не любил детей. Но одна семья всё-таки захотела его взять к себе. Как рассказал пользователь Reddit, он пришёл вместе с...
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