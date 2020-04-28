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Злого кота забрали из приюта. Вот как он ведёт себя в новом доме

28.04.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Кот провёл четыре года в приюте, потому что не любил детей. Но одна семья всё-таки захотела его взять к себе. 

Как рассказал пользователь Reddit, он пришёл вместе с сыном в приют для животных, чтобы подыскать котёнка. Среди других животных они увидели кота по кличке Один, который казался грустным и вялым. 

Однако когда Один увидел сына автора публикации, он сразу подошёл поближе и постарался привлечь внимание мальчика. Сотрудницы учреждения были удивлены, они сказали семье, что это кот вообще никогда не проявлял интереса к людям. 

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Злого кота забрали из приюта. Вот как он ведёт себя в новом доме
Фото: reddit.com/user/_chinook_82 

Услышав историю Одина, ребёнок захотел взять к себе именно этого кота. Приехав в новый дом, питомец вёл себя немного настороженно, но вскоре повеселел. Теперь Один не отходит от сына автора публикации. 

Кстати, ранее мы захотели понять, почему люди заводят себе домашних любимцев.

Ответ мы нашли в этих семи фотографиях – здесь подробнее

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Кот провёл четыре года в приюте, потому что не любил детей. Но одна семья всё-таки захотела его взять к себе.  Как рассказал пользователь Reddit, он пришёл вместе с...
 
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