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В Испании ребенку одновременно пересадили шесть органов

28.04.2020 17:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Испании ребенку одновременно пересадили шесть органов

В Испании мальчик был выписан из больницы после перенесенной операции по пересадке шести органов. Об этом рассказывает Europa Press.

Виктор из Барселоны три года находился в листе ожидания операции. Для поддержания жизни ребенок 18 часов в сутки был подключен к аппарату для парентерального питания.

О том, что с ребенком что-то не так, мать узнала на 27-ой неделе беременности. Женщине сообщили о врожденном дефекте передней брюшной стенки – гастрошизисе. При нем из брюшной полости через расщелину могут выпадать петли кишечника и другие органы.

Операцию по пересадке печени, желудка, двенадцатиперстной кишки, части толстой кишки, тонкой кишки и поджелудочной железы провели в больнице Hospital La Paz в Мадриде в конце февраля. 24 апреля ребенка выписали из больницы.

Фото: Europa Press

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В Испании мальчик был выписан из больницы после перенесенной операции по пересадке шести органов. Об этом рассказывает Europa Press. Виктор из Барселоны три года...
 
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