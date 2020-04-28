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Как в период пандемии перепрофилируют заводы и фабрики Беларуси

28.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ежедневно в белорусские аптеки отгружают до миллиона защитных масок. Заводы выпускают 50 тысяч литров антисептика в сутки, чтобы обеспечить медиков и обычных людей необходимыми средствами защиты во время пандемии. Но для этого многие предприятия были перепрофилированы. Авторы программы «Сделано в Евразии» посетили швейную фабрику и ликероводочный завод, чтобы узнать, какие коррективы внес COVID-19 в их работу.



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Швейные фабрики производят защитные маски, ликероводочные заводы – антисептики, программисты – защитные щитки. Как в Беларуси дают отпор COVID-19, смотрите в...
 
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