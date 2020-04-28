Андрей Бурлак - генерал ФСБ предполагаемый главный фигурант дела Boeing MH17?

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сообщае т «Русская служба Би-би-си». Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этомт «Русская служба Би-би-си».





Издание, ссылаясь на материалы Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет международное расследование авиакатастрофы, пишет, что в деле генерал проходил под псевдонимом «Владимир Иванович». Источники «Би-би-си» рассказали, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.





Эти данные подтвердила и расследовательская группа Bellingcat.





lenta.ru Кроме того, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил, что подчинялся приказам Владимира Ивановича. Журналисты связались со Стрелковым по телефону. На вопрос, знает ли он Андрея Бурлаку, тот ответил: «Знаете, что-то знакомое, но не помню точно». А услышав про «Владимира Ивановича», экс-министр сказал: «Я понял, это связано с "Боингом". Ну, вы знаете мой ответ: ополчение "Боинг" не сбивало». «Би-би-си» также пишет, что в опубликованных следователями телефонных переговорах представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины, пишетКроме того, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил, что подчинялся приказам Владимира Ивановича. Журналисты связались со Стрелковым по телефону. На вопрос, знает ли он Андрея Бурлаку, тот ответил: «Знаете, что-то знакомое, но не помню точно». А услышав про «Владимира Ивановича», экс-министр сказал: «Я понял, это связано с "Боингом". Ну, вы знаете мой ответ: ополчение "Боинг" не сбивало».





Источник издания, имеющий доступ к персональным базам данных, предоставил информацию о перемещениях Андрея Бурлаки в день крушения Boeing. Выяснилось, что в момент катастрофы он находился в Ростове-на-Дону.









Другой источник рассказал, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах Бурлака получил повышение и высшую государственную награду — Герой России. «Би-би-си» не нашло приказа о присвоении ему этой награды, однако допускается, что документ мог быть закрыт.





По данным «Русской службы», Андрей Иванович Бурлака родился в Хабаровском крае, учился в погранучилище и начинал служить на границе в Средней Азии. Затем он окончил Академию ФСБ, а в октябре 2007 года указом президента России был назначен начальником Сахалинского погрануправления ФСБ. Спустя время Бурлаку перевели в Москву.





Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования установила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук». В июне 2019 года следствие обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.



