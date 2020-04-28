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Андрей Бурлак - генерал ФСБ предполагаемый главный фигурант дела Boeing MH17?
Источник материала: Партизан
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе
BRYANSKOBL.RU
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом
Издание, ссылаясь на материалы Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет международное расследование авиакатастрофы, пишет, что в деле генерал проходил под псевдонимом «Владимир Иванович». Источники «Би-би-си» рассказали, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.
Эти данные подтвердила и расследовательская группа Bellingcat.
«Би-би-си» также пишет, что в опубликованных следователями телефонных переговорах представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины, пишет
Источник издания, имеющий доступ к персональным базам данных, предоставил информацию о перемещениях Андрея Бурлаки в день крушения Boeing. Выяснилось, что в момент катастрофы он находился в Ростове-на-Дону.
Другой источник рассказал, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах Бурлака получил повышение и высшую государственную награду — Герой России. «Би-би-си» не нашло приказа о присвоении ему этой награды, однако допускается, что документ мог быть закрыт.
По данным «Русской службы», Андрей Иванович Бурлака родился в Хабаровском крае, учился в погранучилище и начинал служить на границе в Средней Азии. Затем он окончил Академию ФСБ, а в октябре 2007 года указом президента России был назначен начальником Сахалинского погрануправления ФСБ. Спустя время Бурлаку перевели в Москву.
Летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования установила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук». В июне 2019 года следствие обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.
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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе
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