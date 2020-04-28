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За пять месяцев дважды в «Тревожной кнопке»: покупал спички и опять покусился на пожертвования
Источник материала: ОНТ
СПИЧКИ-ЯЩИКИ. Столин. Мужчина на видео, покупающий в магазине спички, попал в «Тревожную кнопку» второй раз за пять месяцев.
Подробности происшествия смотрите в «Тревожной кнопке»:
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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СПИЧКИ-ЯЩИКИ. Столин. Мужчина на видео, покупающий в магазине спички, попал в «Тревожную кнопку» второй раз за пять месяцев. Подробности происшествия смотрите в...
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