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За пять месяцев дважды в «Тревожной кнопке»: покупал спички и опять покусился на пожертвования

28.04.2020 18:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За пять месяцев дважды в «Тревожной кнопке»: покупал спички и опять покусился на пожертвования

СПИЧКИ-ЯЩИКИ. Столин. Мужчина на видео, покупающий в магазине спички, попал в «Тревожную кнопку» второй раз за пять месяцев.

Подробности происшествия смотрите в «Тревожной кнопке»:   


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

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Теги: Новости
 
 
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СПИЧКИ-ЯЩИКИ. Столин. Мужчина на видео, покупающий в магазине спички, попал в «Тревожную кнопку» второй раз за пять месяцев. Подробности происшествия смотрите в...
 
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