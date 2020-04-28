Новая экспозиция в Брестской крепости – там завершилась реконструкция Восточного форта

Источник материала: ОНТ

Новая экспозиция откроется в Брестской крепости. В мемориальном комплексе завершается реконструкция Восточного форта.

Его построили в середине XIX века военные инженеры. Сооружение представляет собой уникальную конструкцию. Казематы в виде подковы фактически не имеют внешних стен. Они находятся в толще земляного вала. В случае наступления неприятелю просто некуда стрелять. Важную роль Восточный форт сыграл в июне 1941-го, став последним очагом обороны. Под руководством легендарного майора Гаврилова защитники Брестской крепости оказывали ожесточенное сопротивление до тех пор, пока фашисты не сбросили на здание 20 пятисоткилограммовых бомб. Именно здесь после войны найдено спрятанное защитниками цитадели знамя – символ нерушимости духа.

После завершения реставрации в казематах Восточного форта разместится новая экспозиция. В нескольких тематических залах – вся история: фортификация, импровизированный госпиталь, знамёна. Открытие намечено на 22 июня.

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