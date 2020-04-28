Наш корреспондент «заглянула» к высоковчанам на огород

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Весна приближалась медленно, испытывая терпение огородников: когда же «браться» за грядки, теплая ли земля? В предвкушении сезона разговоры все чаще об огородных секретах, а наши подоконники все зеленее…

Михаил Григорьевич Манчак хозяйничает в Долбнево, на малой родине.

– В прежние годы было в огороде и по 500, и по 900 кустов помидоров, в прошлом – 340. Это захватывает, даже азарт появляется, хотя работы много и с обработкой, и с опорами. Но мне одному уже столько овощей и не надо – дети живут на Украине. Заготовил на зиму немало томатного сока. А в этом году плохо взошли мои семена, пересевать не стал. Поэтому рассаду куплю, нескольких десятков кустов мне хватит. Обрабатываю их бордосской смесью, которую готовлю сам: 100 граммов медного купороса на 5 литров воды и столько же извести-пушонки тоже на 5 литров. Кусты голубого цвета пусть не смущают… Огурцы в стаканах у меня уже растут.

Мужские руки оказываются очень даже умелыми в огородном деле. Особенно, если овощ – любимый. Как у высоковчанина Константина Евгеньевича Стасюка, профессионального водителя, ныне пенсионера: обожает домашние помидоры. Не из теплицы с гидропоникой, а свои, выпестованные солнцем на грядке.

– Заморозки в апреле не позволили вовремя высадить рассаду в парник, поэтому оставил на время ящики с ней в неотапливаемом доме в Коваликах, чтобы не вытягивалась вверх. Теплицы у меня нет, выращиваю в открытом грунте, томаты нормальное солнце получают. Сортов много, даже названий не знаю – разве что «бычье сердце», «загадка», «ляна», но предпочтение – де Барао: красный, черный, розовый, желтый. Нравится, что плоды – ярусами, на кустах до осенних холодов, да и к фитофторе они более устойчивы. Поэтому и на хранение есть что оставить. А потом жду нового урожая, своего, вне сезона нет соблазна купить помидоры в магазине – вкус, увы, не тот.

Пришел к выводу, что изменения климата в последние годы позволяют обходиться минимальной обработкой грядок с помидорами против фитофтороза, а то и вообще без нее…

Усадьба Галюков на месте бывших воинских гаражей, поэтому в почве много гравия и приходится прилагать немало усилий, чтобы удержать влагу.

– Купили рулон соломы, которой выстилаем борозды для картофеля; солома как мульча хороша и для других культур. Цветы-многолетники мульчируем древесной корой, – рассказывает Светлана Александровна, бывшая учитель биологии. – Постоянно «работает» компостный ящик – выдает удобрение. Настолько бережем тонкий плодородный слой почвы, что не перекапываем, а лишь взрыхляем вилами ее. Сорта томатов и перцев выбираем наименее трудоемкие, в теплицу – высокорослые. Высокие помидорные кусты долго плодоносят, а перцы дают более крупные плоды; в открытом грунте высаживаю перец «колобок», на них много плодов, – они как украшение. Из огурцов предпочитаем корнишоны «наша Маша» – всего два-три калива, но благодаря тому, что убираю боковые побеги и несколько листьев снизу, формируется центральный стебель, который лианой – через всю 6-метровую теплицу, затем возвращается назад. Огурцы собираем до морозов. Из цветов – чаще многолетники, с ними проще: есть и лаванда, и лофант тибетский, и жимолости, и магнолия, и магония…От разнообразия растений отказаться сложно, каждое по-своему интересно.

Лидия Николаевна Савченко обычно перевозит выращенную в квартире рассаду из Высокого в Пограничную, где остался родительский дом. Больше времени отдавать огороду смогла после того, как вышла на пенсию, хотя еще долго работала поваром и на заслуженном «отдыхе». А ставший любимым сорт томатов «встретила» года четыре назад в Кобрине, где помогала готовить свадебный стол. На кухне впервые и увидела помидоры в полоску с удивительной мякотью. Попросила несколько на семена. С тех пор с ними не расстается.

– И вообще считаю, что домашние семена самые надежные, всходы всегда дружные, пышные. А полосатики – небольшие, плотные и сладкие с ноткой кислоты – идеальные для консервации, не растрескиваются в маринаде. Химикатами кусты не кроплю, а пользуюсь сывороткой – 2 литра на ведро воды плюс 5 капель йода. А в прошлом году совсем не обрабатывала, лето было помидорным. Что касается удобрения, то самое лучшее для грядок – перебродивший настой крапивы, одуванчика и так далее.

В разговоре Лидия Николаевна поделилась своим «ноу-хау»: уже два года выращивает рассаду в 5-литровых пластиковых бутылях, разрезанных наполовину. Перед посевом семян насыпает землю высотой 10 – 15 см, а когда рассада подрастает, регулярно добавляет ложкой грунт. Боковые корешки появляются, растение крепнет. В каждой такой посудине вырастает больше 10-и будущих помидорных кустов – подоконник не надо загружать ящиками. Из процесса уходит пикирование…

У Ольги Логвинюк на усадьбе – цветочное царство; летом здесь правят бал аристократы-лилии, которых 15 сортов. Любит возиться с хостами, красиво оттеняющими туи… Отдельная грядка разве что для зелени, чтобы на кухне всегда была «под рукой». Все овощи – в Коваликах, на даче, там же и теплица. Но рассаду помидоров высадила в парничок, да и то у края слегка прихватило морозцем. Перцы все еще на подоконнике. Особое внимание – баклажанам, семена их предпочитает польской или российской селекции.

– Каждый год ищем «свои» семена баклажанов. Другими же часто делимся с коллегами, соседями – каждому интересно, что у него получится. Очень много закаток готовлю – студенты в семье, любят и перцы в баночках, и лечо домашнее… Стряпать из того, что сам вырастил, – одно удовольствие. Тогда и забываешь о летней усталости – наоборот, вспоминаешь о стрекозе, которая с весны и оглянуться не успела…