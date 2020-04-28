Пять человек погибли в результате стрельбы в Висконсине

Источник материала: ОНТ

Пять человек стали жертвами стрельбы в американском штате Висконсин.

Предварительно, все погибшие знали друг друга, как и стрелка. Предполагаемый преступник задержан - о его мотивах пока не сообщается.

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