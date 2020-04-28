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Пять человек погибли в результате стрельбы в Висконсине
Источник материала: ОНТ
Пять человек стали жертвами стрельбы в американском штате Висконсин.
Предварительно, все погибшие знали друг друга, как и стрелка. Предполагаемый преступник задержан - о его мотивах пока не сообщается.
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Пять человек стали жертвами стрельбы в американском штате Висконсин. Предварительно, все погибшие знали друг друга, как и стрелка. Предполагаемый преступник...
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