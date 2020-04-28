Власти опасаются за рынок труда из-за пандемии. Проверили, реально ли найти работу на онлайн-ярмарках

Источник материала: Tut.by

Одна из основных задач, которая стоит перед правительством, — сохранить рабочие места, заявил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. По его словам, за последние две недели число свободных вакансий в стране сократилось на 15 тысяч. В этой ситуации некоторые предприятия будут спасать кредитами на зарплаты. Из других мер — работников на неполной занятости поддержат рублем и для некоторых повысят пособие по безработице. В нынешней ситуации весьма актуальны электронные ярмарки вакансий, которые проводят службы занятости, через них удаленно можно отыскать себе новое рабочее место. При этом не нужно обходить потенциальных нанимателей, вопросы можно задать удаленно. FINANCE.TUT.BY попытался найти работу через электронную ярмарку вакансий и рассказывает, что из этого (не) вышло.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Беларуси сейчас активно проводят электронные ярмарки вакансий. Мы посмотрели на протяжении трех дней — с 22 по 24 апреля, как работают такие ярмарки, реально ли на них получить консультацию нанимателей и приглашение на собеседование или даже сразу на работу. Оговоримся сразу, работали не все заявленные ярмарки, а во многих случаях наниматели не отвечали на вопросы по вакансиям. «В данный момент свободных операторов нет. Пожалуйста, укажите свой e-mail и Вам будет отправлен ответ на ваши вопросы», — получили мы зачастую автоматический ответ.

К примеру, 24 апреля в онлайн-режиме с 14.00 до 16.00 должны были искать работников в сельскохозяйственный производственный кооператив «Гигант» в Бобруйском районе . Но ни одной вакансии так и не появилось в этот день.

Как зарплаты предлагают наниматели

Мастеру леса в Дретунском лесхозе готовы платить 620 рублей, уборщику помещений в автобусном парке № 2 Полоцка — 380 рублей, повару в Полоцкой центральной городской больнице — 375 рублей, медицинскому статисту — 492 рубля, фельдшер-лаборанту — 377 рулей, врачу-специалисту — 560 рублей, медсестре — 393 рубля.

Компания «Ресттрэйд» в Новополоцке ищет грузчика на 697 рублей, кухонного рабочего на 450 рублей, дворника — на 401 рубль, управляющего — на 1500 рублей.

Компании «Молочные реки» нужен главный инженер на 2000 рублей, в Кировский Жилкомхоз — рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений (на 375 рублей), в автобусный парк № 18 Минскоблвтотранса — водитель автомобиля на 2500 рублей (данные с сайта e-vacancy.by), лифтеру на «Свiтанке» — 400 рублей, врачу-специалисту в Бобруйской городской детской больнице — 950 рублей.

Как прошла электронная ярмарка вакансий в Минске

23 апреля электронную ярмарку вакансий провели в Минске. Среди заявленных нанимателей были в том числе МАЗ, Интеграл, Керамин, Минский мясокомбинат, Криница, Минсктранс, Минскводоканал). Напомним, ранее в Минске отменили запланированные мини-ярмарки вакансий.

На Керамине во время электронной ярмарки вакансий нам предложили позицию слесаря-ремонтника, на МАЗе — специалиста по маркетингу, в троллейбусном парке N5 — половину ставки уборщика территории, в Минскводоканале — слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (из требований — 3 разряд, зарплата — 688 рублей на руки, но «если есть стаж в отрасли, то больше»).

Так и не ответили на вопросы по вакансиям представители Интеграла, филиала «Служба энергохозяйства» «Минсктранса», филиала «Трамвайный парк» КУП «Минсктранс», ЖЭУ № 1 ЖРЭО Партизанского района.



Скрин с сайта e-vacancy.by

Напомним, в Минске первую электронную ярмарку провели в декабре 2018 года. Тогда пользователи столкнулись со сбоями в работе системы. «Специалист отдела кадров или другой ответственный за ее проведение специалист должен находиться в рабочее время постоянно на месте и отвечать сразу же в электронном формате на те вопросы, которые ему задают. На сегодня мы видим, что наши наниматели не были готовы к проведению такого мероприятия. Получилось, что соискатели заявляли о себе, высылали резюме, но не получали ответа», — поясняла причины сбоев начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.

Как искали работу в регионах

24 апреля — в Хотимском районе («Амкодор-Шклов», «Молочные горки», коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Черняховский-Агро»), Жодино (филиал «Автомобильный парк № 18″ ОАО «Миноблавтотранс», «Свiтанак», филиал «Жодинский хлебозавод» ОАО «Борисовхлебпром», Жодинская центральная городская больница).

В Полоцком районе 24 апреля набирали кадры в том числе автобусный парк № 2, центральная городская больница, ООО «Ресттрэйд», в Бобруйском районе — сельскохозяйственный производственный кооператив «Гигант».

В Новополоцке искали, к примеру, шлифовальщика на 600 рублей, водителя автомобиля (700 и 850 рублей), слесаря по ремонту автомобилей, кондуктора (по 400 рублей), автомеханика и мойщика подвижного состава (по 380 рублей). Среди компаний, которые планировали набирать кадры, были в том числе городская центральная больница, трамвайный парк, строительно-монтажный трест № 16. На вопросы по вакансиям так и не ответили представители «Автотранспортное предприятие № 6 Новополоцка», строительного-монтажного треста № 16, больницы. Зато в трамвайном парке предложили вакансию рабочего зеленого строительства, а на Биомехзаводе бытовых вторресурсов — воителя автомобиля (на зарплату в 600 рублей).

На Климовичском ликеро-водочном заводе сообщили, что «кандидат на рабочую профессию «кладовщик» подобран». Как и на позицию экономиста.

Не ответили также кадровики «Лакокраски», коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Черняховский-Агро», Гомельского областного клинического кожно-венерологического диспансера, Гомельского химического завода, «ТЦСОН Полоцкого района», ООО «Ресттрэйд», филиала «Жодинский хлебозавод», Кировское районное потребительское общество, Жодинская ЦГБ, ГУК «Централизованая клубная система Кировского района», Кировское УКП «ЖИЛКОМХОЗ», ОАО «Амкодор-Шклов», филиала «Автомобильный парк № 18» ОАО «Миноблавтотранс», Бобруйской городской детской больницы. На ОАО «Свiтанак» в Жодино не удалось уточнить, свободна ли вакансия уборщика помещений.

Зато на стеклозаводе «Неман» была свободна вакансия отдельщика выдувных изделий, ПМК-61 — водителя автомобиля, в Хотимском УКП «Жилкомхоз» — главного инженера, в Дретунском лесхозе — мастера леса, в Полоцкой центральной городской больнице — медсестры. В Бобруйской городской поликлинике № 1 рассказали, что свободны вакансии врач общей практики, врач лабораторной диагностики, врач-оториноларинголог.

В апреле их устроили в том числе в Барановичском, Слонимском, Минском, Пуховичском, Осиповичском, Дрибинском, Глусском, Славгородском, Краснопольском, Шкловском, Костюковичском, Мстиславском, Кричевском районах, Светлогорске, Гомеле.