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Власти опасаются за рынок труда из-за пандемии. Проверили, реально ли найти работу на онлайн-ярмарках
Источник материала: Tut.by
Одна из основных задач, которая стоит перед правительством, — сохранить рабочие места,
В Беларуси сейчас активно проводят электронные ярмарки вакансий. Мы посмотрели на протяжении трех дней — с 22 по 24 апреля, как работают такие ярмарки, реально ли на них получить консультацию нанимателей и приглашение на собеседование или даже сразу на работу. Оговоримся сразу, работали не все заявленные ярмарки, а во многих случаях наниматели не отвечали на вопросы по вакансиям. «В данный момент свободных операторов нет. Пожалуйста, укажите свой e-mail и Вам будет отправлен ответ на ваши вопросы», — получили мы зачастую автоматический ответ.
К примеру, 24 апреля в онлайн-режиме с 14.00 до 16.00 должны были искать работников в сельскохозяйственный производственный кооператив «Гигант»
Как зарплаты предлагают наниматели
Мастеру леса в Дретунском лесхозе готовы платить 620 рублей, уборщику помещений в автобусном парке № 2 Полоцка — 380 рублей, повару в Полоцкой центральной городской больнице — 375 рублей, медицинскому статисту — 492 рубля, фельдшер-лаборанту — 377 рулей, врачу-специалисту — 560 рублей, медсестре — 393 рубля.
Компания «Ресттрэйд» в Новополоцке ищет грузчика на 697 рублей, кухонного рабочего на 450 рублей, дворника — на 401 рубль, управляющего — на 1500 рублей.
Компании «Молочные реки» нужен главный инженер на 2000 рублей, в Кировский Жилкомхоз — рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений (на 375 рублей), в автобусный парк № 18 Минскоблвтотранса — водитель автомобиля на 2500 рублей (данные с сайта e-vacancy.by), лифтеру на «Свiтанке» — 400 рублей, врачу-специалисту в Бобруйской городской детской больнице — 950 рублей.
Как прошла электронная ярмарка вакансий в Минске
23 апреля электронную ярмарку вакансий провели в Минске. Среди заявленных нанимателей
На Керамине во время электронной ярмарки вакансий нам предложили позицию слесаря-ремонтника, на МАЗе — специалиста по маркетингу, в троллейбусном парке N5 — половину ставки уборщика территории, в Минскводоканале — слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (из требований — 3 разряд, зарплата — 688 рублей на руки, но «если есть стаж в отрасли, то больше»).
Так и не ответили на вопросы по вакансиям представители Интеграла, филиала «Служба энергохозяйства» «Минсктранса», филиала «Трамвайный парк» КУП «Минсктранс», ЖЭУ № 1 ЖРЭО Партизанского района.
Напомним, в Минске первую электронную ярмарку
Как искали работу в регионах
24 апреля — в
В
В Новополоцке искали, к примеру, шлифовальщика на 600 рублей, водителя автомобиля (700 и 850 рублей), слесаря по ремонту автомобилей, кондуктора (по 400 рублей), автомеханика и мойщика подвижного состава (по 380 рублей). Среди компаний, которые планировали набирать кадры, были в том числе городская центральная больница, трамвайный парк, строительно-монтажный трест № 16. На вопросы по вакансиям так и не ответили представители «Автотранспортное предприятие № 6 Новополоцка», строительного-монтажного треста № 16, больницы. Зато в трамвайном парке предложили вакансию рабочего зеленого строительства, а на Биомехзаводе бытовых вторресурсов — воителя автомобиля (на зарплату в 600 рублей).
На Климовичском ликеро-водочном заводе сообщили, что «кандидат на рабочую профессию «кладовщик» подобран». Как и на позицию экономиста.
Не ответили также кадровики «Лакокраски», коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Черняховский-Агро», Гомельского областного клинического кожно-венерологического диспансера, Гомельского химического завода, «ТЦСОН Полоцкого района», ООО «Ресттрэйд», филиала «Жодинский хлебозавод», Кировское районное потребительское общество, Жодинская ЦГБ, ГУК «Централизованая клубная система Кировского района», Кировское УКП «ЖИЛКОМХОЗ», ОАО «Амкодор-Шклов», филиала «Автомобильный парк № 18» ОАО «Миноблавтотранс», Бобруйской городской детской больницы. На ОАО «Свiтанак» в Жодино не удалось уточнить, свободна ли вакансия уборщика помещений.
Зато на стеклозаводе «Неман» была свободна вакансия отдельщика выдувных изделий, ПМК-61 — водителя автомобиля, в Хотимском УКП «Жилкомхоз» — главного инженера, в Дретунском лесхозе — мастера леса, в Полоцкой центральной городской больнице — медсестры. В Бобруйской городской поликлинике № 1 рассказали, что свободны вакансии врач общей практики, врач лабораторной диагностики, врач-оториноларинголог.
В апреле их устроили в том числе в Барановичском, Слонимском, Минском, Пуховичском, Осиповичском, Дрибинском, Глусском, Славгородском, Краснопольском, Шкловском, Костюковичском, Мстиславском, Кричевском районах, Светлогорске, Гомеле.
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Власти опасаются за рынок труда из-за пандемии. Проверили, реально ли найти работу на онлайн-ярмарках
FINANCE.TUT.BY попытался найти работу через электронную ярмарку вакансий и рассказывает, что из этого (не) вышло.
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