Лукашенко показали дом без коммуникаций дороже $ 60 тысяч по проекту Светлогорского ДСК. Он поручил перепроверить смету













В воскресенье президент находился с рабочей поездкой в Наровлянском районе. Александру Лукашенко среди прочего показали два жилых одноквартирных дома в агрогородке Завойть, которые были построены по проекту Светлогорского домостроительного комбината.





Два жилых дома сооружены из железобетонных панелей с наружным утеплением. В каждом доме по три комнаты, общая его площадь составляет 83,4 кв. м. Стоимость такого жилья с отделкой, но без инженерных сетей превышает Br153 тыс.





Александр Лукашенко считает, что цены на такие дома могли бы быть меньше. «Наверное, 120 тысяч, по моим ощущениям. Это еще терпимо. Не надо далеко заходить», — отметил он. По его мнению, помимо одноквартирных, надо строить и дома на несколько семей.





— Надо, чтобы специалисты посмотрели смету. И если где-то завышается стоимость по-бандитски, не надо с ними иметь дел. А так дом, конечно, хороший, — резюмировал президент.