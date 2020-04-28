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Могилевчанка уволилась из магазина и напоследок украла всю выручку
Источник материала: ОНТ
Представитель одного из продуктовых магазинов Могилева обнаружил недостачу в сумме 3,5 тысяч рублей. Милиция выяснила, что деньги взяла бывшая сотрудница магазина. Об этом
Могилевчанка уволилась из магазина и перешла заведующей в другой торговый объект. Женщина вернулась на бывшее место работы, чтобы взять забытые личные вещи. Вместе с ними злоумышленница прихватила и выручку магазина – 3585 белорусских рублей.
Представитель магазина обратился в милицию за помощью сразу после обнаружения пропажи.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: КП / Надежда Бутович
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Представитель одного из продуктовых магазинов Могилева обнаружил недостачу в сумме 3,5 тысяч рублей. Милиция выяснила, что деньги взяла бывшая сотрудница магазина....
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