Могилевчанка уволилась из магазина и напоследок украла всю выручку

Источник материала: ОНТ

Представитель одного из продуктовых магазинов Могилева обнаружил недостачу в сумме 3,5 тысяч рублей. Милиция выяснила, что деньги взяла бывшая сотрудница магазина. Об этом сообщает официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Могилевчанка уволилась из магазина и перешла заведующей в другой торговый объект. Женщина вернулась на бывшее место работы, чтобы взять забытые личные вещи. Вместе с ними злоумышленница прихватила и выручку магазина – 3585 белорусских рублей.

Представитель магазина обратился в милицию за помощью сразу после обнаружения пропажи.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: КП / Надежда Бутович

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