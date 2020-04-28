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Могилевчанка уволилась из магазина и напоследок украла всю выручку

28.04.2020 18:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Могилевчанка уволилась из магазина и напоследок украла всю выручку

Представитель одного из продуктовых магазинов Могилева обнаружил недостачу в сумме 3,5 тысяч рублей. Милиция выяснила, что деньги взяла бывшая сотрудница магазина. Об этом сообщает официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Могилевчанка уволилась из магазина и перешла заведующей в другой торговый объект. Женщина вернулась на бывшее место работы, чтобы взять забытые личные вещи. Вместе с ними злоумышленница прихватила и выручку магазина – 3585 белорусских рублей.

Представитель магазина обратился в милицию за помощью сразу после обнаружения пропажи.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: КП / Надежда Бутович

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Теги: Могилев
 
 
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Представитель одного из продуктовых магазинов Могилева обнаружил недостачу в сумме 3,5 тысяч рублей. Милиция выяснила, что деньги взяла бывшая сотрудница магазина....
 
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