Улицы Сарагосы затопило пеной из-за сбоя в системе пожаротушения

Источник материала: ОНТ

Улицы испанской Сарагосы накануне буквально затопило. Виной тому оказалась не стихия, а сбой в системе пожаротушения одной из местных компаний.

Из хранилища здания пена хлынула на улицу. В результате проезжающие мимо машины оказались то ли в мойке, то ли на пенной вечеринке – так шутили очевидцы. Пострадавших нет, но чтобы расчистить дорогу, пришлось прибегнуть к помощи коммунальных служб.

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