Меган Маркл рассказала об истинной причине отказа от королевских привилегий

Источник материала: ОНТ

Меган Маркл призналась друзьям, почему на самом деле решила отказаться от королевских привилегий и переехать в США. Об этом рассказывает Daily Mail.

Источник таблоида в окружении жены принца Гарри утверждает, что Меган не выдержала травли британских СМИ. Маркл считает, что с ней обходились крайне несправедливо, придираясь даже к тому, как она поглаживала живот во время беременности.

Принц Гарри, утверждает источник, много раз жаловался королеве Великобритании и принцу Чарльзу на отношение прессы к его жене. Он так и не дождался помощи.

Маркл считает, что королевская семья не позволила бы прессе так же относиться к супруге принца Уильяма – Кейт Миддлтон. В результате после непринятых всерьез жалоб Меган решила взять решение проблемы в свои руки.

Ранее сообщалось , что Меган Маркл и принц Гарри прекратили сотрудничать с четырьмя британскими газетами.

Меган Маркл и принц Гарри не исполняют обязанности членов королевской семьи Великобритании с 1 апреля.

Фото: Getty Images

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