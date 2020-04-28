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Меган Маркл рассказала об истинной причине отказа от королевских привилегий
Источник материала: ОНТ
Меган Маркл призналась друзьям, почему на самом деле решила отказаться от королевских привилегий и переехать в США. Об этом
Источник таблоида в окружении жены принца Гарри утверждает, что Меган не выдержала травли британских СМИ. Маркл считает, что с ней обходились крайне несправедливо, придираясь даже к тому, как она поглаживала живот во время беременности.
Принц Гарри, утверждает источник, много раз жаловался королеве Великобритании и принцу Чарльзу на отношение прессы к его жене. Он так и не дождался помощи.
Маркл считает, что королевская семья не позволила бы прессе так же относиться к супруге принца Уильяма – Кейт Миддлтон. В результате после непринятых всерьез жалоб Меган решила взять решение проблемы в свои руки.
Ранее
Меган Маркл и принц Гарри не исполняют обязанности членов королевской семьи Великобритании с 1 апреля.
Фото: Getty Images
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Меган Маркл призналась друзьям, почему на самом деле решила отказаться от королевских привилегий и переехать в США. Об этом рассказывает Daily Mail. Источник таблоида...
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