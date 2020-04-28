Частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве США

Источник материала: ОНТ

Американские частные нефтяные компании, которым не хватает места для хранения сырья, начали складировать нефть в хранилищах стратегического резерва США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, только за апрель в стратегический резерв было доставлено порядка 1,1 млн баррелей. При этом, по словам источника Bloomberg, всего Министерством энергетики были заключены контракты на аренду пространства для хранения 23 млн баррелей нефти. Основная часть поставок придется на май и июнь.

При этом максимальный объем нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей.

Причиной заключения этих сделок стало резкое падение цен на нефть. Напомним, 20 апреля цены на техасскую нефть марки WTI впервые в истории опустились ниже нулевой отметки и стали отрицательными.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram