ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве США

28.04.2020 19:32 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве США

Американские частные нефтяные компании, которым не хватает места для хранения сырья, начали складировать нефть в хранилищах стратегического резерва США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, только за апрель в стратегический резерв было доставлено порядка 1,1 млн баррелей. При этом, по словам источника Bloomberg, всего Министерством энергетики были заключены контракты на аренду пространства для хранения 23 млн баррелей нефти. Основная часть поставок придется на май и июнь.

При этом максимальный объем нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей.

Причиной заключения этих сделок стало резкое падение цен на нефть. Напомним, 20 апреля цены на техасскую нефть марки WTI впервые в истории опустились ниже нулевой отметки и стали отрицательными. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские частные нефтяные компании, которым не хватает места для хранения сырья, начали складировать нефть в хранилищах стратегического резерва США. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика