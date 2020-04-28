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Брест и Витебск примут турнир по толканию ядра

28.04.2020 19:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Брест и Витебск примут турнир по толканию ядра

Белорусская федерация лёгкой атлетики проведёт турнир в толкании ядра.

Соревнования пройдут в четверг на тренировочных базах в Бресте и Витебске. За турниром можно будет наблюдать в режиме онлайн.

Соревнования будут представлять собой две дуэли, в которых примут участие ведущие толкатели ядра страны. Каждый спортсмен выполнит по шесть попыток, после чего будет определён победитель в каждой из пар.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусская федерация лёгкой атлетики проведёт турнир в толкании ядра. Соревнования пройдут в четверг на тренировочных базах в Бресте и Витебске. За турниром...
 
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