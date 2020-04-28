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Брест и Витебск примут турнир по толканию ядра
Источник материала: ОНТ
Белорусская федерация лёгкой атлетики проведёт турнир в толкании ядра.
Соревнования пройдут в четверг на тренировочных базах в Бресте и Витебске. За турниром можно будет наблюдать в режиме онлайн.
Соревнования будут представлять собой две дуэли, в которых примут участие ведущие толкатели ядра страны. Каждый спортсмен выполнит по шесть попыток, после чего будет определён победитель в каждой из пар.
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Белорусская федерация лёгкой атлетики проведёт турнир в толкании ядра. Соревнования пройдут в четверг на тренировочных базах в Бресте и Витебске. За турниром...
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