Брест и Витебск примут турнир по толканию ядра

Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация лёгкой атлетики проведёт турнир в толкании ядра.

Соревнования пройдут в четверг на тренировочных базах в Бресте и Витебске. За турниром можно будет наблюдать в режиме онлайн.

Соревнования будут представлять собой две дуэли, в которых примут участие ведущие толкатели ядра страны. Каждый спортсмен выполнит по шесть попыток, после чего будет определён победитель в каждой из пар.

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