СМИ узнали о кутежах Ким Чен Ына









Ким Чен Ын в своем бронепоезде





По данным издания, внутри состава располагается лаунж-зона с кожаными диванами, современный конференц-зал, офис со спутниковым телевидением и ресторан, где подаются блюда изысканной кухни и напитки - в частности, швейцарский сыр, коньяк Hennessy и шампанское Cristal.





Кроме того, в пути лидера Северной Кореи сопровождает так называемая "бригада удовольствий" - проводницы, которых отбирают специально для этой работы. Как отмечает The Sun, сформировать такую бригаду Ким Чен Ын решил в 2015 году. Попасть в нее могут только высокие и красивые кореянки, которые обязательно должны быть девственницами.





Издание отмечает, что бронепоезд северокорейского лидера состоит из 20 вагонов и может развивать скорость до 60 километров в час. Обычно перед ним пускают состав с охранниками политика, которые проверяют безопасность железнодорожных путей и станций, а за ним следует поезд с телохранителями Ким Чен Ына и припасами. Также известно, что на бронепоезде перевозят личный бронированный Mercedes политика и мобильный туалет.





Также издание сообщает, что поезд, возможно принадлежащий Ким Чен Ыну, обнаружили у курортного города в Северной Корее. Состав с 21 апреля находится у железнодорожной станции рядом с северокорейским пляжным курортом Вонсан, где располагается пляжная вилла северокорейского лидера с частным медучреждением.





Напомним, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. СМИ сообщали о смерти севернокорейского лидера, а также о том, что после неудачной операции на сердце он превратился в "овощ".