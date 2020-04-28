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СМИ узнали о кутежах Ким Чен Ына

28.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер Северной Кореи во время путешествий на своем бронепоезде устраивал кутежи с девственницами. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает издание The Sun. Но это раньше. В каком состоянии он сейчас, неизвестно.



Ким Чен Ын в своем бронепоезде

По данным издания, внутри состава располагается лаунж-зона с кожаными диванами, современный конференц-зал, офис со спутниковым телевидением и ресторан, где подаются блюда изысканной кухни и напитки - в частности, швейцарский сыр, коньяк Hennessy и шампанское Cristal.

Кроме того, в пути лидера Северной Кореи сопровождает так называемая "бригада удовольствий" - проводницы, которых отбирают специально для этой работы. Как отмечает The Sun, сформировать такую бригаду Ким Чен Ын решил в 2015 году. Попасть в нее могут только высокие и красивые кореянки, которые обязательно должны быть девственницами.

Издание отмечает, что бронепоезд северокорейского лидера состоит из 20 вагонов и может развивать скорость до 60 километров в час. Обычно перед ним пускают состав с охранниками политика, которые проверяют безопасность железнодорожных путей и станций, а за ним следует поезд с телохранителями Ким Чен Ына и припасами. Также известно, что на бронепоезде перевозят личный бронированный Mercedes политика и мобильный туалет.

Также издание сообщает, что поезд, возможно принадлежащий Ким Чен Ыну, обнаружили у курортного города в Северной Корее. Состав с 21 апреля находится у железнодорожной станции рядом с северокорейским пляжным курортом Вонсан, где располагается пляжная вилла северокорейского лидера с частным медучреждением.

Напомним, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. СМИ сообщали о смерти севернокорейского лидера, а также о том, что после неудачной операции на сердце он превратился в "овощ".
 
 
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Лидер Северной Кореи во время путешествий на своем бронепоезде устраивал кутежи с девственницами. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает издание The Sun. Но это раньше....
 
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