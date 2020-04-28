Hyundai готовится «разогреть» новый седан Elantra

Источник материала: Tut.by

Седьмое поколение седана Hyundai Elantra было представлено в марте, а теперь корейский автопроизводитель готовит к выходу новый вариант модели — в спортивной комплектации N Line.





Накануне Hyundai поделилась тизерным видеороликом и первыми изображениями закамуфлированного прототипа Elantra N Line. От недавно представленного стандартного седана Elantra версия N Line будет отличаться измененными настройками подвески с уменьшенным дорожным просветом, а также более агрессивными на вид бамперами, двустволкой выхлопных патрубков, а также измененным дизайном колесных дисков.





Под капотом ожидается турбодвигатель, характеристики которого корейцы пока не раскрывают — по слухам, это будет 1,6-литровая «четверка» с отдачей 201 л.с., в пару которой предложат 6-ступенчатую «механику» или 7-ступенчатый «робот».





Целиком Elantra N Line будет рассекречена летом, а старт продаж запланирован на осень этого года. Ну, а следом в гамме нового седана может появиться и еще более мощная «заряженная» версия Elantra N — наверняка ей достанется 275-сильная турбо-«четверка» 2.0, знакомая по хэтчбеку i30 N .