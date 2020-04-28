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Hyundai готовится «разогреть» новый седан Elantra
Источник материала: Tut.by
Седьмое поколение седана
Накануне Hyundai поделилась тизерным видеороликом и первыми изображениями закамуфлированного прототипа Elantra N Line. От недавно представленного стандартного седана Elantra версия N Line будет отличаться измененными настройками подвески с уменьшенным дорожным просветом, а также более агрессивными на вид бамперами, двустволкой выхлопных патрубков, а также измененным дизайном колесных дисков.
Под капотом ожидается турбодвигатель, характеристики которого корейцы пока не раскрывают — по слухам, это будет 1,6-литровая «четверка» с отдачей 201 л.с., в пару которой предложат 6-ступенчатую «механику» или 7-ступенчатый «робот».
Целиком Elantra N Line будет рассекречена летом, а старт продаж запланирован на осень этого года. Ну, а следом в гамме нового седана может появиться и еще более мощная «заряженная» версия Elantra N — наверняка ей достанется 275-сильная турбо-«четверка» 2.0, знакомая по хэтчбеку
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Седьмое поколение седана Hyundai Elantra было представлено в марте, а теперь корейцы готовят к выходу новый вариант модели - в спортивной комплектации N Line.
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