Странная ООТ есть в Бресте. Пассажир - хотя бы забор уберите, чтобы было, куда отпрыгнуть!

Источник материала: Виртуальный Брест

Прежде всего само письмо, а потом уже рассуждения о ситуации. Итак...





- Очень интересно, кто в нашем городе оборудует остановки общественного транспорта? В частности... остановка Богданчука (к университету). Раньше был хоть какой-то навес, чтоб укрыться от непогоды и палящего солнца, а что видим сейчас? Да новый дом, всё в тротуарной плитке, это хорошо, но сама остановка транспорта ужасная - узкая, очень близко к проезжей части, что очень небезопасно. В дождливую погоду все брызги на людей, т.к. им деваться некуда (заборчик стоит). Нет никакого навеса, стало очень неудобно. Понятно, новый дом, надо много парковочных мест, но и о людях надо не забывать. Буду благодарна, если вы обратите внимание на данный факт.





Теперь посмотрим на ситуацию пристальнее. Действительно, всё так и есть - забор очень близко, для людей не так уж и много места по ширине, зато в длину много. Отпрыгнуть, если там кто-то въезжает в лужу, действительно не получится, разве что изначально находиться подальше, за забором. Навеса пока нет, но под него явно оставили место - как раз тот самый разрыв в ограждении. Место ближе к дому отдано не для парковки автомобилей, а для тротуара и велосипедистов.





Тут явно что-то ещё не успели доделать, и скорее всего, скоро мы увидим завершающий аккорд работы строителей.



















