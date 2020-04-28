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Странная ООТ есть в Бресте. Пассажир - хотя бы забор уберите, чтобы было, куда отпрыгнуть!
28.04.2020 20:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прежде всего само письмо, а потом уже рассуждения о ситуации. Итак...
Теперь посмотрим на ситуацию пристальнее. Действительно, всё так и есть - забор очень близко, для людей не так уж и много места по ширине, зато в длину много. Отпрыгнуть, если там кто-то въезжает в лужу, действительно не получится, разве что изначально находиться подальше, за забором. Навеса пока нет, но под него явно оставили место - как раз тот самый разрыв в ограждении. Место ближе к дому отдано не для парковки автомобилей, а для тротуара и велосипедистов.
Тут явно что-то ещё не успели доделать, и скорее всего, скоро мы увидим завершающий аккорд работы строителей.
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