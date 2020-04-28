Литургия в Покровском соборе Гродно впервые прошла на улице. Священники были в масках













Гродненцы молились на значительном расстоянии друг от друга. Священники были в масках. Служба на улице это новый опыт для всех, говорит настоятель Свято-Покровского собора Георгий Рой.





«Сейчас очевидно, что все больше и больше людей заражаются этим вирусом, поэтому мы решили провести литургию на улице. Мы знаем, что традиция поминовения умерших — очень сильный мотив для людей приходить в храм. И если бы в помещении было так много людей, это было бы опасно для всех. Мне кажется, мы не ошиблись в этом, ведь пришло много людей. Не так много, как обычно, но много».





В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации священники собора разделились на несколько групп и проводят службы по одной неделе, все в масках. Затем группы меняются. Все это — чтобы не болеть всем священникам одновременно, говорит Георгий Рой.