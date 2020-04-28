ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Литургия в Покровском соборе Гродно впервые прошла на улице. Священники были в масках

28.04.2020 20:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Литургия на Радуницу в Покровском соборе в Гродно впервые прошла на улице. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Около 100 верующих пришли на службу.




Гродненцы молились на значительном расстоянии друг от друга. Священники были в масках. Служба на улице это новый опыт для всех, говорит настоятель Свято-Покровского собора Георгий Рой.

«Сейчас очевидно, что все больше и больше людей заражаются этим вирусом, поэтому мы решили провести литургию на улице. Мы знаем, что традиция поминовения умерших — очень сильный мотив для людей приходить в храм. И если бы в помещении было так много людей, это было бы опасно для всех. Мне кажется, мы не ошиблись в этом, ведь пришло много людей. Не так много, как обычно, но много».

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации священники собора разделились на несколько групп и проводят службы по одной неделе, все в масках. Затем группы меняются. Все это — чтобы не болеть всем священникам одновременно, говорит Георгий Рой.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литургия на Радуницу в Покровском соборе в Гродно впервые прошла на улице. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Около 100 верующих пришли на службу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Hyundai готовится «разогреть» новый седан Elantra
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика