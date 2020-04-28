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Литургия в Покровском соборе Гродно впервые прошла на улице. Священники были в масках
Источник материала: Партизан
Литургия на Радуницу в Покровском соборе в Гродно впервые прошла на улице. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Около 100 верующих пришли на службу.
Гродненцы молились на значительном расстоянии друг от друга. Священники были в масках. Служба на улице это новый опыт для всех, говорит настоятель Свято-Покровского собора Георгий Рой.
«Сейчас очевидно, что все больше и больше людей заражаются этим вирусом, поэтому мы решили провести литургию на улице. Мы знаем, что традиция поминовения умерших — очень сильный мотив для людей приходить в храм. И если бы в помещении было так много людей, это было бы опасно для всех. Мне кажется, мы не ошиблись в этом, ведь пришло много людей. Не так много, как обычно, но много».
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации священники собора разделились на несколько групп и проводят службы по одной неделе, все в масках. Затем группы меняются. Все это — чтобы не болеть всем священникам одновременно, говорит Георгий Рой.
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Литургия на Радуницу в Покровском соборе в Гродно впервые прошла на улице. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Около 100 верующих пришли на службу.
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