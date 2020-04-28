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Страны ЕАЭС намерены создать евразийскую космическую группировку

29.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Страны ЕАЭС намерены создать евразийскую космическую группировку

Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня одобрила глобальный кооперационный проект стран Евразийского экономического союза в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

«Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян сообщил о согласовании всеми странами союза евразийской межгосударственной программы в названной сфере. Ее теперь должен рассмотреть Совет ЕЭК, а затем утвердить — Евразийский межправительственный совет на уровне глав правительств», — отметили в пресс-службе.

Разработка документа стала возможна благодаря инициативе белорусских, российских и казахстанских предприятий, являющихся участниками Евразийской технологической платформы «Космические и геоинформационные технологии — продукты глобальной конкурентоспособности». «После поручения президентов наших стран над разработкой межгоспрограммы в течение года бок о бок трудились представители космических ведомств и ведущих производителей космической техники союза. В итоге готов действительно качественный и проработанный документ с заделом на перспективу», — отметил министр ЕЭК.

Технологии дистанционного зондирования Земли из космоса – незаменимый, высокоточный, оперативный инструмент изучения нашей планеты, который помогает эффективно управлять ее ресурсами. «Сегодняшние технологии позволяют предложить уникальные решения для повышения эффективности разведки и добычи полезных ископаемых, внедрения новейших практик в сельское хозяйство, предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий, охраны окружающей среды и контроля над изменением климата, — констатировали в ЕЭК. — С помощью спутников оценивают, в частности, состояние посевов, характеристики почв, анализируют, как лучше обрабатывать сельхозрастения, чтобы достичь максимальных урожаев на конкретном поле. Спутники помогают понять, как развиваются во времени те или иные агрокультуры в разных регионах Земли. Порядка 80% информации, на основании которой составляются прогнозы погоды, получено из космоса. Спутниковые методы позволяют составлять карты лесов, оперативно выявлять пожары и оптимизировать работу по их тушению. Возможности систем наблюдения за планетой из космоса постоянно растут».

Всего на орбитах летает примерно 500 спутников, занятых дистанционным зондированием. «Планируется, что уже в этом году их число будет доведено до 1200-1300. И уже совсем скоро к ним может присоединиться евразийская группировка», — подчеркнули в ЕЭК.

Межгоспрограмму намечено реализовать c 2021 по 2025 годы. На первом предстоит объединить действующие и перспективные группировки спутников стран ЕАЭС. «В результате увеличится площадь покрытия наблюдаемой территории, повысятся периодичность обзора и оперативность передачи потребителям информации. Соответственно возрастет конкурентоспособность объединенных спутниковых ресурсов на мировом космическом рынке», — заявили в ЕЭК.

На втором этапе страны ЕАЭС создадут единый информационный портал — банк данных по материалам объединенной космической съемки, модернизируют национальные наземные комплексы приема и обработки данных. Это позволит существенно повысить качество предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики государств союза.

https://www.belta.by/

 
 
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Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня одобрила глобальный кооперационный проект стран Евразийского экономического союза в сфере предоставления...
 
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