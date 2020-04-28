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Православные верующие отмечают Радуницу. Как день поминовения усопших прошел в этом году?
Источник материала: ОНТ
Сегодня православные верующие отмечают Радуницу. В этот день принято вспоминать о своих ушедших родственниках. В нынешних условиях никто не запрещал посещать кладбища (все на усмотрение самих людей), но медики и священнослужители дали свои рекомендации. По возможности отложить поход к местам захоронения, а если уже идти, то соблюдая дистанцию и со средствами индивидуальной защиты.
Звенящая тишина и ни живой души – привычная атмосфера для кладбищ, но не в Радуницу. Обычно – людей много. Но в этом году день поминовения усопших не похож на предыдущие. Где-то людей по пальцам пересчитать, а автомобили на парковках как будто сами «соблюдают» социальную дистанцию. Те, кто все-таки пришел, долго не засиживались. Навестили родственников, на обратном пути – минутка памяти у могил известных белорусов (например, Александра Тихановича на Восточном кладбище) и – домой.
На Северное кладбище под Брестом с утра люди несли цветы, приводили в порядок могилы. В этом году религиозные традиции претерпели некоторые изменения. Чтобы не создавать скопления людей, священники не стали проводить общую молитву об умерших. Каждый может сделать это самостоятельно.
Что касается уборки на местах захоронений – вот за это уж точно переживать не стоит. Некоторые смело откладывают поход на кладбище, зная, что с могилой близких все в полном порядке – ее и уберут, и, если нужно, украсят цветами. Все – дистанционно. И такая услуга пользуется популярностью.
Проблем с передвижением и вопросов «как доехать до кладбища» в этом году тоже возникнуть не должно было. Только в Минске к местам захоронений дополнительно ходили больше 250 автобусов. Никаких спецпропусков не нужно было и для посещения могил родных в зоне отселения на территории Беларуси. Единственное – на границах с Литвой и Латвией в этом году не открыли пункты упрощенного пропуска, как это было раньше в Радуницу. Возможно, это лишний раз напомнит – у памяти границ нет. Ни во времени, ни на расстоянии.
ФОТО: БЕЛТА
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Сегодня православные верующие отмечают Радуницу. В этот день принято вспоминать о своих ушедших родственниках. В нынешних условиях никто не запрещал посещать...
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