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Православные верующие отмечают Радуницу. Как день поминовения усопших прошел в этом году?

28.04.2020 20:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Православные верующие отмечают Радуницу. Как день поминовения усопших прошел в этом году?

Сегодня православные верующие отмечают Радуницу. В этот день принято вспоминать о своих ушедших родственниках. В нынешних условиях никто не запрещал посещать кладбища (все на усмотрение самих людей), но медики и священнослужители дали свои рекомендации. По возможности отложить поход к местам захоронения, а если уже идти, то соблюдая дистанцию и со средствами индивидуальной защиты. 

Звенящая тишина и ни живой души – привычная атмосфера для кладбищ, но не в Радуницу. Обычно – людей много. Но в этом году день поминовения усопших не похож на предыдущие. Где-то людей по пальцам пересчитать, а автомобили на парковках как будто сами «соблюдают» социальную дистанцию. Те, кто все-таки пришел, долго не засиживались. Навестили родственников, на обратном пути – минутка памяти у могил известных белорусов (например, Александра Тихановича на Восточном кладбище) и – домой.    

На Северное кладбище под Брестом с утра люди несли цветы, приводили в порядок могилы. В этом году религиозные традиции претерпели некоторые изменения. Чтобы не создавать скопления людей, священники не стали проводить общую молитву об умерших. Каждый может сделать это самостоятельно.

Иерей Евгений Казук, настоятель Свято-Александро-Андреевской церкви: «Лучшая память о наших близких – это молитва за них, в Священном Писании написано, что молитва праведного человека спасает род до четвертого колена, важно не забывать молиться. Конечно, есть и обрядовая часть, когда люди, не зная, приходят на кладбище и совершают так называемые в древнехристианской церкви тризны, бывает даже выпивают – это есть грех в очах Божиих, мы не должны этого делать. А должны убрать могилы, помолиться, поставить свечу в храме».

Что касается уборки на местах захоронений – вот за это уж точно переживать не стоит. Некоторые смело откладывают поход на кладбище, зная, что с могилой близких все в полном порядке – ее и уберут, и, если нужно, украсят цветами. Все – дистанционно. И такая услуга пользуется популярностью.  

Александр Мышковец, главный инженер УП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания»: «Каждый, кому необходимо, чтобы убирали места захоронений, даже из-за границы к нам обращаются, у нас есть служба для этого – постоянно организовывают уборку, и это подтверждается фотографиями и обратной связью с заказчиком». 

Проблем с передвижением и вопросов «как доехать до кладбища» в этом году тоже возникнуть не должно было. Только в Минске к местам захоронений дополнительно ходили больше 250 автобусов. Никаких спецпропусков не нужно было и для посещения могил родных в зоне отселения на территории Беларуси. Единственное – на границах с Литвой и Латвией в этом году не открыли пункты упрощенного пропуска, как это было раньше в Радуницу. Возможно, это лишний раз напомнит – у памяти границ нет. Ни во времени, ни на расстоянии.   

ФОТО: БЕЛТА 

     

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня православные верующие отмечают Радуницу. В этот день принято вспоминать о своих ушедших родственниках. В нынешних условиях никто не запрещал посещать...
 
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