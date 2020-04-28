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Положительная динамика: в Чехии и Испании снижается число заболевших коронавирусом

28.04.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. За последние сутки в Чехии COVID-19 был выявлен лишь у 41 человека – это рекордно низкий показатель за шесть недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положительная динамика: в Чехии и Испании снижается число заболевших коронавирусом

Об успехе в лечении пациентов заявляют и испанские медики. В королевстве вот уже несколько дней снижаются показатели смертности, а число выздоровевших превышает количество заболевших.

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Все меньше пациентов и в реанимации. За последние сутки в восьми из 17 автономных сообществ в отделения интенсивной терапии не перевели ни одного человека.

Положительная динамика: в Чехии и Испании снижается число заболевших коронавирусом

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти планируют уже со 2 мая приступить к поэтапному смягчению ограничительных мер.

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Новости мира. За последние сутки в Чехии COVID-19 был выявлен лишь у 41 человека – это рекордно низкий показатель за шесть недель, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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