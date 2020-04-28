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Названо самое опасное место на Земле за всю историю

28.04.2020 21:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названо самое опасное место на Земле за всю историю

Международный коллектив ученых-палеонтологов провел исследование и назвал самое опасное место за всю историю Земли. Об этом рассказывает Fox News со ссылкой на журнал ZooKeys.

Эксперты считают, что 100 миллионов лет назад свирепые хищники, в том числе летающие рептилии и крокодилоподобные охотники, избрали излюбленным местом обитания пустыню Сахару. Такое заключение было сделано после крупнейшего обзора ископаемых на юго-востоке Марокко.

Ученые считают, что рассматриваемый район можно назвать самым опасным местом в истории планеты Земля. Там, предположил ведущий автор исследования доктор Низар Ибрагим, путешественник во времени прожил бы «не очень долго».

Исследователи объяснили, что в те времена на месте нынешних скальных образований была обширная речная система. Хищники находили в ней источник рыбы, которая была невероятных размеров. Именно в этом районе были найдены окаменелости очень крупных хищных динозавров – саблезубого кархародонтозавра длиной более восьми метров, а также хищного дельтадрома.

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Международный коллектив ученых-палеонтологов провел исследование и назвал самое опасное место за всю историю Земли. Об этом рассказывает Fox News со ссылкой на...
 
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