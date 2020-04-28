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В Испании врачи пересадили мальчику одновременно шесть органов

29.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Испании врачи пересадили мальчику одновременно шесть органов

В Испании ребенку сделали пересадку шести органов одновременно. Об этом сообщает Europa Press.

Мальчик в течение трех лет должен был по 18 часов в сутки находиться на аппарате парентерального питания.

Ребенку пересадили желудок, печень, двенадцатиперстную кишку, тонкий кишечник, частично толстую кишку и поджелудочную железу. Операцию провели в Мадриде в клинике Hospital La Paz в конце февраля.

Мать ребенка на 27-ой неделе беременности узнала, что у ее сына гастрошизис — дефект передней брюшной стенки, из-за которого петли кишечника и другие органы выпадают наружу.

Через два месяца после пересадки малыша выписали из больницы.

https://www.belta.by/

 
 
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В Испании ребенку сделали пересадку шести органов одновременно. Об этом сообщает Europa Press. Мальчик в течение трех лет должен был по 18 часов в сутки находиться на...
 
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