В Испании врачи пересадили мальчику одновременно шесть органов

Источник материала: Вороновская газета





В Испании ребенку сделали пересадку шести органов одновременно. Об этом сообщает Europa Press .

Мальчик в течение трех лет должен был по 18 часов в сутки находиться на аппарате парентерального питания.

Ребенку пересадили желудок, печень, двенадцатиперстную кишку, тонкий кишечник, частично толстую кишку и поджелудочную железу. Операцию провели в Мадриде в клинике Hospital La Paz в конце февраля.

Мать ребенка на 27-ой неделе беременности узнала, что у ее сына гастрошизис — дефект передней брюшной стенки, из-за которого петли кишечника и другие органы выпадают наружу.

Через два месяца после пересадки малыша выписали из больницы.

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