Памяти поэта: 120 лет назад не стало Франтишка Богушевича

Источник материала: ОНТ

120 лет назад не стало Франтишка Богушевича. Последний приют «крёстный отец» белорусской литературы обрёл на сельском кладбище возле Ошмян. Сегодня в местечке Жупраны можно пройтись тем же маршрутом, которым следовали современники поэта, прощаясь с ним. Хотите увидеть тот памятный день? Есть музей Песняра. Стоит только позвонить. Желательно до приезда.

Говорят, все дороги ведут к храму. «Сердце» Жупран – красный костёл Святых апостолов Петра и Павла. Сегодня колокола тихо скорбели. Под этими сводами 28 апреля 1900 года отпевали в миру Франтишка Бенедикта Богушевича. Близкие покоятся рядом.

Памятник не тот, что сразу скромнее был. Дубовый крест с символами поэта: дудкой, смычком и скрипкой белорусской. Это название третьего сборника стихов. А был ли он издан и куда, соответственно, исчез? Следствие ведут знатоки. Уже 120 лет.

Стела с медным барельефом над могилой Песняра с 75-го года. Следят земляки. «Подслащают» вечный покой того, кто «зычыў нашаму народу лепшай долі». Вообще с любимым поэтом не расстаются: ходят по улице Богушевича, учатся в школе имени его.

Владимир Бизюк, директор Жупранской средней школы им. Ф.К. Богушевича: «Узорнай якасці і парадку трэці год падрад. Школа – беларускамоўная. Гэта ўжо таксама шмат аб чым гаворыць. Прыемна, калі на перапынку чуеш, як вучні размаўляюць на беларускай мове».

Не только по учебникам изучают наследие Песняра. Персональному музею полвека. Строки, созданные Богушевичем, ведут к факсимильным изданиям книг, в которых автор «адкрыў усяму свету цэлую нацыю». Поэт на смертном одре – рисунок с натуры его сына.

Галина Лукша, учитель Жупранской средней школы им. Ф.К. Богушевича: «Калі даходзіш да стэнда, дзе пра нашчадкаў Мацея Бурачка, то тут ужо, канешне, і пытанні задаюцца вучнямі, і слухаюць уважліва ўсё. Хачу яшчэ напісаць пісьмо Крысціне, гэта праўнучка Багушэвіча. Жыве яна зараз у Варшаве».

В школьный музей просто так не попадёшь. Реальная альтернатива. Здание бывшей конторы колхоза имени... Богушевича, конечно. Он писал о людях земли. Считал, что в литературе самый интересный жанр – правда. Стеллажи из древесины-ровесницы поэта.

Андрей Клышевский, председатель Жупранского сельисполкома: «На сегодняшний день мы находимся в стадии накопления различного материала этнографического. В принципе, уже концепция музейной комнаты разработана. Оборудуем её в ближайшее время, сможет посетить любой желающий».

«Сурдут» (по-русски «сюртук») подчёркивает характерный образ Богушевича. Заир Азгур изваял этот монумент. Твёрдый взгляд – на площадь, где Песняр выступал перед земляками в дни восстания 1863 года. Все дороги ведут к нему силой памяти.

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