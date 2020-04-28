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Памяти поэта: 120 лет назад не стало Франтишка Богушевича
Источник материала: ОНТ
120 лет назад не стало Франтишка Богушевича. Последний приют «крёстный отец» белорусской литературы обрёл на сельском кладбище возле Ошмян. Сегодня в местечке Жупраны можно пройтись тем же маршрутом, которым следовали современники поэта, прощаясь с ним. Хотите увидеть тот памятный день? Есть музей Песняра. Стоит только позвонить. Желательно до приезда.
Говорят, все дороги ведут к храму. «Сердце» Жупран – красный костёл Святых апостолов Петра и Павла. Сегодня колокола тихо скорбели. Под этими сводами 28 апреля 1900 года отпевали в миру Франтишка Бенедикта Богушевича. Близкие покоятся рядом.
Памятник не тот, что сразу скромнее был. Дубовый крест с символами поэта: дудкой, смычком и скрипкой белорусской. Это название третьего сборника стихов. А был ли он издан и куда, соответственно, исчез? Следствие ведут знатоки. Уже 120 лет.
Стела с медным барельефом над могилой Песняра с 75-го года. Следят земляки. «Подслащают» вечный покой того, кто «зычыў нашаму народу лепшай долі». Вообще с любимым поэтом не расстаются: ходят по улице Богушевича, учатся в школе имени его.
Не только по учебникам изучают наследие Песняра. Персональному музею полвека. Строки, созданные Богушевичем, ведут к факсимильным изданиям книг, в которых автор «адкрыў усяму свету цэлую нацыю». Поэт на смертном одре – рисунок с натуры его сына.
В школьный музей просто так не попадёшь. Реальная альтернатива. Здание бывшей конторы колхоза имени... Богушевича, конечно. Он писал о людях земли. Считал, что в литературе самый интересный жанр – правда. Стеллажи из древесины-ровесницы поэта.
«Сурдут» (по-русски «сюртук») подчёркивает характерный образ Богушевича. Заир Азгур изваял этот монумент. Твёрдый взгляд – на площадь, где Песняр выступал перед земляками в дни восстания 1863 года. Все дороги ведут к нему силой памяти.
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120 лет назад не стало Франтишка Богушевича. Последний приют «крёстный отец» белорусской литературы обрёл на сельском кладбище возле Ошмян. Сегодня в местечке...
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