В Казахстане врачи выходили недоношенного ребенка весом 650 граммов

Источник материала: ОНТ

В Алма-Ате (Казахстан) врачи спасли ребенка весом 650 граммов, который родился значительно раньше срока. Об этом рассказывает РИА Новости.

11 февраля в больницу поступила пациентка, которая находилась на 25-й неделе беременности. Женщина жаловалась на схваткообразные боли в области поясницы и внизу живота.

Медики пытались остановить родовую деятельность, но 17 февраля у пациентки начались схватки. В итоге родилась недоношенная девочка весом 650 граммов и ростом 29 сантиметров.

Ребенка поместили в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ. Малышка смогла дышать самостоятельно на 17-й день жизни.

Сейчас вес девочки – 1,9 кг, она питается самостоятельно. Состояние ребенка оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. Врачи планируют в ближайшее время выписать младенца с мамой домой.

Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо

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