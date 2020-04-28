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В Норвегии 70-летнего миллионера подозревают в убийстве жены
Источник материала: ОНТ
В Осло (Норвегия) был задержан миллионер Том Хаген. 70-летнего бизнесмена подозревают в убийстве или в соучастии в убийстве его жены Энн-Элизабет. Об этом
Таинственное исчезновение супруги Хагена в 2018 году было одним из самых обсуждаемых преступлений в Норвегии. Женщина пропала из дома в Лиллестреме. Тогда правоохранители, в том числе сотрудники Интерпола и Европола, не смогли найти никаких следов Энн-Элизабет. Примерно через десять недель полиция заявила, что злоумышленники требуют выкуп.
Главной уликой стали обнаруженные в доме Хагенов листки с сообщениями. Они были написаны на ломаном норвежском. В записках сообщалось о требуемом выкупе в девять миллионов евро в криптовалюте, а также о том, что может произойти с пропавшей женщиной, если дело получит огласку.
Полиция задержала Хагена по пути на работу. Правоохранители пообещали в ближайшее время организовать пресс-конференцию, а пока комментариев журналистам не давали.
Состояние Тома Хагена оценивается примерно в 200 миллионов долларов.
Фото: Torbjorn Olsen / GD / NTB scanpix / Ole Berg-rusten / Terje Pedersen
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В Осло (Норвегия) был задержан миллионер Том Хаген. 70-летнего бизнесмена подозревают в убийстве или в соучастии в убийстве его жены Энн-Элизабет. Об этом сообщает VG....
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