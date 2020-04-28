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В Норвегии 70-летнего миллионера подозревают в убийстве жены

28.04.2020 22:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Норвегии 70-летнего миллионера подозревают в убийстве жены

В Осло (Норвегия) был задержан миллионер Том Хаген. 70-летнего бизнесмена подозревают в убийстве или в соучастии в убийстве его жены Энн-Элизабет. Об этом сообщает VG.

Таинственное исчезновение супруги Хагена в 2018 году было одним из самых обсуждаемых преступлений в Норвегии. Женщина пропала из дома в Лиллестреме. Тогда правоохранители, в том числе сотрудники Интерпола и Европола, не смогли найти никаких следов Энн-Элизабет. Примерно через десять недель полиция заявила, что злоумышленники требуют выкуп.

Главной уликой стали обнаруженные в доме Хагенов листки с сообщениями. Они были написаны на ломаном норвежском. В записках сообщалось о требуемом выкупе в девять миллионов евро в криптовалюте, а также о том, что может произойти с пропавшей женщиной, если дело получит огласку.

Полиция задержала Хагена по пути на работу. Правоохранители пообещали в ближайшее время организовать пресс-конференцию, а пока комментариев журналистам не давали.

Состояние Тома Хагена оценивается примерно в 200 миллионов долларов.

Фото: Torbjorn Olsen / GD / NTB scanpix / Ole Berg-rusten / Terje Pedersen

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В Осло (Норвегия) был задержан миллионер Том Хаген. 70-летнего бизнесмена подозревают в убийстве или в соучастии в убийстве его жены Энн-Элизабет. Об этом сообщает VG....
 
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