В Норвегии 70-летнего миллионера подозревают в убийстве жены

Источник материала: ОНТ

В Осло (Норвегия) был задержан миллионер Том Хаген. 70-летнего бизнесмена подозревают в убийстве или в соучастии в убийстве его жены Энн-Элизабет. Об этом сообщает VG.

Таинственное исчезновение супруги Хагена в 2018 году было одним из самых обсуждаемых преступлений в Норвегии. Женщина пропала из дома в Лиллестреме. Тогда правоохранители, в том числе сотрудники Интерпола и Европола, не смогли найти никаких следов Энн-Элизабет. Примерно через десять недель полиция заявила, что злоумышленники требуют выкуп.

Главной уликой стали обнаруженные в доме Хагенов листки с сообщениями. Они были написаны на ломаном норвежском. В записках сообщалось о требуемом выкупе в девять миллионов евро в криптовалюте, а также о том, что может произойти с пропавшей женщиной, если дело получит огласку.

Полиция задержала Хагена по пути на работу. Правоохранители пообещали в ближайшее время организовать пресс-конференцию, а пока комментариев журналистам не давали.

Состояние Тома Хагена оценивается примерно в 200 миллионов долларов.

Фото: Torbjorn Olsen / GD / NTB scanpix / Ole Berg-rusten / Terje Pedersen

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram