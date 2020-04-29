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Сбросившая 21 килограмм девушка назвала четыре секрета похудения
Источник материала: ОНТ
Самикша Наги – 21-летняя студентка из Индии –
Девушка подчеркнула, что выявила четыре секрета похудения только после многочисленных неудачных попыток сбросить вес. Самикша поняла, что в достижении желаемого результата помогают правильное питание, терпение, сила воли и целеустремленность.
При этом главным изменением образа жизни Наги стало уменьшение порций. Также девушка позволяла себе есть только то, что готовила сама.
Еще один важный элемент в списке Самикши – регулярные занятия спортом. Она тренировалась трижды в неделю по полтора часа.
За 10 месяцев девушка похудела с 77 до 56 кг. «Терять вес не так сложно, как кажется в начале», – резюмировала Наги.
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Самикша Наги – 21-летняя студентка из Индии – рассказала изданию Times of India, как за 10 месяцев похудела на 21 килограмм. Девушка подчеркнула, что выявила четыре секрета...
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