Сбросившая 21 килограмм девушка назвала четыре секрета похудения

Источник материала: ОНТ

Самикша Наги – 21-летняя студентка из Индии – рассказала изданию Times of India, как за 10 месяцев похудела на 21 килограмм.

Девушка подчеркнула, что выявила четыре секрета похудения только после многочисленных неудачных попыток сбросить вес. Самикша поняла, что в достижении желаемого результата помогают правильное питание, терпение, сила воли и целеустремленность.

При этом главным изменением образа жизни Наги стало уменьшение порций. Также девушка позволяла себе есть только то, что готовила сама.

Еще один важный элемент в списке Самикши – регулярные занятия спортом. Она тренировалась трижды в неделю по полтора часа.

За 10 месяцев девушка похудела с 77 до 56 кг. «Терять вес не так сложно, как кажется в начале», – резюмировала Наги.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram