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Огонь вспыхивал дважды в самых густонаселённых районах: в Греции сгорела часть лагеря мигрантов

28.04.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. Масштабный пожар уничтожил часть лагеря мигрантов на греческом острове Самос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхивал дважды в самых густонаселённых районах: в Греции сгорела часть лагеря мигрантов

По неизвестной пока причине огонь вспыхивал дважды в самых густонаселенных районах поселения. В результате происшествия сотни беженцев остались без крыши над головой.

Огонь вспыхивал дважды в самых густонаселённых районах: в Греции сгорела часть лагеря мигрантов

Чрезвычайным службам пришлось провести эвакуацию. Тех, кто лишился крова, доставили в пункты временного пребывания. Специалистам предстоит выяснить, не стал ли причиной пожара умышленный поджог.

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Новости Греции. Масштабный пожар уничтожил часть лагеря мигрантов на греческом острове Самос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По неизвестной пока...
 
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