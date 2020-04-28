ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде

28.04.2020 20:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 28 апреля 2020 года на ул. Костюшко, на перекрёстке между Ямно и Щебрином.

На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде

Как рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома, по предварительной информации - водитель автомобиля Лада не уступил дорогу водителю автомобиля Opel. Обошлось без пострадавших, все участники происшествия были пристёгнуты ремнями безопасности.

На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде

На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде

На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде

На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде

Обстоятельства выясняются.

На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде

На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде
На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде

На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ДТП произошло сегодня, 28 апреля 2020 года на ул. Костюшко, на перекрёстке между Ямно и Щебрином. Как рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома, по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Hyundai готовится «разогреть» новый седан Elantra
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика