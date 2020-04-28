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На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде
28.04.2020 20:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло сегодня, 28 апреля 2020 года на ул. Костюшко, на перекрёстке между Ямно и Щебрином.
Как рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома, по предварительной информации - водитель автомобиля Лада не уступил дорогу водителю автомобиля Opel. Обошлось без пострадавших, все участники происшествия были пристёгнуты ремнями безопасности.
Обстоятельства выясняются.
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