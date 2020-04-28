На ул. Костюшко перекрёсток Ямно-Щебрин столкнулись авто. Один лежит на боку в огороде

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 28 апреля 2020 года на ул. Костюшко, на перекрёстке между Ямно и Щебрином.





Как рассказали в пресс-службе УВД Брестского облисполкома, по предварительной информации - водитель автомобиля Лада не уступил дорогу водителю автомобиля Opel. Обошлось без пострадавших, все участники происшествия были пристёгнуты ремнями безопасности.

















Обстоятельства выясняются.