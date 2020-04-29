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Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»
29.04.2020 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уникальная акция «Покупайте сейчас – платите потом!», которая на пасхальной неделе стартовала в столичных комплексах
Особенно ярко характер акции проявляется в комплексе «Маяк Минска». В Беларуси, пожалуй, это первый случай использования западной модели строительства жилья, при которой квартиры предлагаются покупателям или в полностью готовых домах, или с высокой степенью готовности. Три дома, в которых есть квартиры на продажу в комплексе «Маяк Минска», –
Дом «Микеланджело»
Дома «Рафаэль» и «Гоген»
Кстати, дома «Рафаэль» и «Гоген» были построены на полгода ранее запланированных сроков – застройщик ускоряет темпы и объемы строительства, привлекая новые подрядные организации и наращивая собственные инвестиции в строящиеся комплексы.
Высокая готовность к сдаче также и в комплексе
Комплекс «Парк Челюскинцев»
Таким образом, покупатели, которые приобретут квартиры в этих комплексах, смогут в них жить или сдавать в аренду задолго до того момента, когда внесут последнюю сумму выплаты по договору рассрочки!
Именно поэтому акция «Покупайте сейчас – платите потом!» – это действительно невероятно удобный инструмент приобретения квартир. Есть желание вселиться в престижный жилой комплекс в центре Минска? Значит, у вас есть возможность исполнить мечту! Ведь длительная рассрочка без первого взноса и без процентов делает покупку реальной прямо сейчас! А речь, напомним, идет о престижном жилье премиум-класса в лучших районах города.
Простой пример. Есть среднестатистическая семья, в которой двое взрослых работают. За предыдущие годы они создали собственные карьеры – достигли хороших должностей и, соответственно, высоких зарплат или подняли бизнес, который наконец-то стал приносить прибыль. Сейчас эта семья уже способна откладывать часть средств, чтобы скопить на собственную квартиру. Но раньше этой возможности не было, поэтому денег, которые можно было бы вложить в жилье, пока нет. Вопрос: что для этой семьи выгоднее – ждать пять лет, пока накопится достаточная для покупки сумма, или вселиться в квартиру и выплачивать ее стоимость на протяжении этих же пяти лет? Ответ очевиден! Именно такое разумное распоряжение своими деньгами предлагает длительная рассрочка без первого взноса!
В комплексе «Маяк Минска» рассрочка без процентов предоставляется на готовые квартиры на пять лет. В «Парке Челюскинцев» рассрочка – на четыре года.
Длительная рассрочка без первого взноса – это возможность взять паспорт и купить квартиру, стоимость которой покупатель помесячно внесет равными долями на протяжении срока рассрочки. Первая ежемесячная выплата – это и есть первый взнос за квартиру!
Таким образом, стоимость квартиры в «Маяке Минска» делится на 60 равных частей, в «Парке Челюскинцев» – на 48.
Механизм предоставления длительной рассрочки очень удобен! Не нужны справки о доходах, не нужны поручители. Самое важное – не нужен даже первоначальный взнос! Просто берите паспорт – и идите оформлять договор и покупать свою квартиру, за которую расплатитесь за определенный срок в зависимости от выбранного комплекса! Все вопросы по приобретению квартиры можно решить буквально за пару часов!
Таких условий в мире не предлагает никто! От покупателя не требуется сложных гарантий, он не проходит процедуру скоринга – оценки платежеспособности.
Расчет ежемесячного платежа очень прост и прозрачен - цена квартиры в рассрочку просто делится на количество месяцев рассрочки.
Ежемесячные выплаты на весь период рассрочки вам рассчитают при выборе квартиры.
В акции участвуют дома в самых ярких и самых известных комплексах Минска!
Престижный комплекс
Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.
И все необходимое для жизни в шаговой доступности! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.
Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall. Еще одно место активной городской жизни – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном «Дана Танец».
Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо
Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска
Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр Dana Center.
Бизнес-центр Dana Center
В комплексе «Маяк Минска» в акции «Покупайте сейчас – платите потом!» участвуют дома
В доме
Дом «Микеланджело»
Здесь применены решения, которые ранее практически не использовались при жилом строительстве в Беларуси. Например, фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними, и таким образом обеспечивается наилучшая обзорность и одновременно приватность жилого пространства.
Фасад дома «Микеланджело» полностью выполнен с панорамным остеклением
Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.
Лобби дома «Микеланджело»
Санитарная комната с пеленальным столиком
Кроме того, на первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.
Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело»
Дома
Дома «Гоген» и «Рафаэль»
Дизайнерского лобби
Скоростные бесшумные лифты OTIS
Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!
Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы
Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен детский сад!
Детский сад построен прямо во дворе домов
Детская площадка
Школа
Самое главное – все три дома сданы в эксплуатацию и готовы к заселению! Несколько десятков квартир, которые здесь остались – это последняя возможность приобрести жилье в комплексе «Маяк Минска» напрямую от застройщика. И сделать это теперь можно в рассрочку без первого взноса!
Комплекс «Парк Челюскинцев»
Комплекс начал строиться всего несколько лет назад на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.
Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города
И все это – в самом центре города! Ведь рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Рядом с комплексом расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.
В комплексе «Парк Челюскинцев» в акции «Покупайте сейчас – платите потом!» участвуют два дома, у каждого из которых – свои преимущества.
В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.
Дом №1
Лобби дома №1
Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.
А главное преимущество – фасад, выходящий на главный проспект столицы и парк буквально в нескольких шагах!
В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!
В доме №2, который сдается в ноябре нынешнего года, первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами!
Дом №2
Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!
Лобби дома №2
Скоростные бесшумные лифты OTIS
Длительная рассрочка без первого взноса сделала возможность покупки собственной квартиры в комплексах в самом центре Минска как никогда более реальной! Но действуют и другие акции, которые помогут сделать вашу покупку особенно выгодной и удобной.
Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – «Платежные каникулы» на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода – успеете накопить на предстоящий ремонт.
А тем, кто готов внести более половины стоимости квартиры – будет предложена дополнительная скидка!
При покупке квартиры воспользуйтесь онлайн-сервисом застройщика на сайте
Воспользоваться онлайн-сервисом и узнать все подробности по условиям покупки квартир на акции «Покупайте сейчас – платите потом!» можно на сайте
Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Покупайте сейчас – платите потом! Не просто название акции – это расписание вашей счастливой жизни!
ООО «Эмирейтс Блю Скай»
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