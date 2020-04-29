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Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

29.04.2020 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Уникальная акция «Покупайте сейчас – платите потом!», которая на пасхальной неделе стартовала в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев», стала настоящей сенсацией на белорусском рынке недвижимости. Застройщик откровенно и прямо пошел навстречу покупателю, ведь экономический смысл акции прозрачен: компания сначала возводит жилье за счет собственных инвестиций, позволяя затем покупателю пользоваться готовой квартирой, постепенно за нее расплачиваясь!

Особенно ярко характер акции проявляется в комплексе «Маяк Минска». В Беларуси, пожалуй, это первый случай использования западной модели строительства жилья, при которой квартиры предлагаются покупателям или в полностью готовых домах, или с высокой степенью готовности. Три дома, в которых есть квартиры на продажу в комплексе «Маяк Минска», – «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль» – уже полностью готовы и сданы в эксплуатацию. Покупатели, которые приобрели здесь квартиры ранее, уже получили ключи и приступили к ремонтам и заселению!

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Дом «Микеланджело»

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Дома «Рафаэль» и «Гоген»

Кстати, дома «Рафаэль» и «Гоген» были построены на полгода ранее запланированных сроков – застройщик ускоряет темпы и объемы строительства, привлекая новые подрядные организации и наращивая собственные инвестиции в строящиеся комплексы.

Высокая готовность к сдаче также и в комплексе «Парк Челюскинцев», который будет введен в эксплуатацию уже в следующем году. Убедиться в том, что дома уже выведены под крышу, не сложно – с проспекта Независимости они видны как на ладони.

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Комплекс «Парк Челюскинцев»

Таким образом, покупатели, которые приобретут квартиры в этих комплексах, смогут в них жить или сдавать в аренду задолго до того момента, когда внесут последнюю сумму выплаты по договору рассрочки!

Именно поэтому акция «Покупайте сейчас – платите потом!» – это действительно невероятно удобный инструмент приобретения квартир. Есть желание вселиться в престижный жилой комплекс в центре Минска? Значит, у вас есть возможность исполнить мечту! Ведь длительная рассрочка без первого взноса и без процентов делает покупку реальной прямо сейчас! А речь, напомним, идет о престижном жилье премиум-класса в лучших районах города.

Простой пример. Есть среднестатистическая семья, в которой двое взрослых работают. За предыдущие годы они создали собственные карьеры – достигли хороших должностей и, соответственно, высоких зарплат или подняли бизнес, который наконец-то стал приносить прибыль. Сейчас эта семья уже способна откладывать часть средств, чтобы скопить на собственную квартиру. Но раньше этой возможности не было, поэтому денег, которые можно было бы вложить в жилье, пока нет. Вопрос: что для этой семьи выгоднее – ждать пять лет, пока накопится достаточная для покупки сумма, или вселиться в квартиру и выплачивать ее стоимость на протяжении этих же пяти лет? Ответ очевиден! Именно такое разумное распоряжение своими деньгами предлагает длительная рассрочка без первого взноса!

В комплексе «Маяк Минска» рассрочка без процентов предоставляется на готовые квартиры на пять лет. В «Парке Челюскинцев» рассрочка – на четыре года.

Длительная рассрочка без первого взноса – это возможность взять паспорт и купить квартиру, стоимость которой покупатель помесячно внесет равными долями на протяжении срока рассрочки. Первая ежемесячная выплата – это и есть первый взнос за квартиру!

Таким образом, стоимость квартиры в «Маяке Минска» делится на 60 равных частей, в «Парке Челюскинцев» – на 48.

Механизм предоставления длительной рассрочки очень удобен! Не нужны справки о доходах, не нужны поручители. Самое важное – не нужен даже первоначальный взнос! Просто берите паспорт – и идите оформлять договор и покупать свою квартиру, за которую расплатитесь за определенный срок в зависимости от выбранного комплекса! Все вопросы по приобретению квартиры можно решить буквально за пару часов!

Таких условий в мире не предлагает никто! От покупателя не требуется сложных гарантий, он не проходит процедуру скоринга – оценки платежеспособности.

Расчет ежемесячного платежа очень прост и прозрачен - цена квартиры в рассрочку просто делится на количество месяцев рассрочки.

Ежемесячные выплаты на весь период рассрочки вам рассчитают при выборе квартиры.

В акции участвуют дома в самых ярких и самых известных комплексах Минска!

Престижный комплекс «Маяк Минска» – первый в столице, который возводился по принципу «город в городе», подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности. Он построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной.

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.

И все необходимое для жизни в шаговой доступности! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall. Еще одно место активной городской жизни – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном «Дана Танец».

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр Dana Center.

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Бизнес-центр Dana Center

В комплексе «Маяк Минска» в акции «Покупайте сейчас – платите потом!» участвуют дома «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль». Это готовое жилье премиум-класса в уже сданных домах!

В доме «Микеланджело», который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Дом «Микеланджело»

Здесь применены решения, которые ранее практически не использовались при жилом строительстве в Беларуси. Например, фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними, и таким образом обеспечивается наилучшая обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Фасад дома «Микеланджело» полностью выполнен с панорамным остеклением

Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Лобби дома «Микеланджело»

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Санитарная комната с пеленальным столиком

Кроме того, на первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело»

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Третий и четвертый этажи стилобата будут жилыми, здесь в будущем можно будет приобрести квартиры.

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Дома «Гоген» и «Рафаэль»

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Дизайнерского лобби

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Скоростные бесшумные лифты OTIS

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен детский сад!

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Детский сад построен прямо во дворе домов

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Детская площадка

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Школа

Самое главное – все три дома сданы в эксплуатацию и готовы к заселению! Несколько десятков квартир, которые здесь остались – это последняя возможность приобрести жилье в комплексе «Маяк Минска» напрямую от застройщика. И сделать это теперь можно в рассрочку без первого взноса!

«Парк Челюскинцев» обладает всеми преимуществами престижного комплекса комфорт-класса! Красиво, комфортно, функционально – и в великолепном месте!

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Комплекс «Парк Челюскинцев»

Комплекс начал строиться всего несколько лет назад на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города

И все это – в самом центре города! Ведь рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Рядом с комплексом расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

В комплексе «Парк Челюскинцев» в акции «Покупайте сейчас – платите потом!» участвуют два дома, у каждого из которых – свои преимущества.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Дом №1

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Лобби дома №1

Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.

А главное преимущество – фасад, выходящий на главный проспект столицы и парк буквально в нескольких шагах!

В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

В доме №2, который сдается в ноябре нынешнего года, первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами!

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Дом №2

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Лобби дома №2

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Скоростные бесшумные лифты OTIS

Длительная рассрочка без первого взноса сделала возможность покупки собственной квартиры в комплексах в самом центре Минска как никогда более реальной! Но действуют и другие акции, которые помогут сделать вашу покупку особенно выгодной и удобной.

Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – «Платежные каникулы» на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода – успеете накопить на предстоящий ремонт.

А тем, кто готов внести более половины стоимости квартиры – будет предложена дополнительная скидка!

При покупке квартиры воспользуйтесь онлайн-сервисом застройщика на сайте www.bir.by! При бронировании и покупке квартиры на сайте в режиме онлайн ваша экономия составит существенную сумму – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади приобретенной квартиры! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

Квартира – без первого взноса! Рассрочка на выгодных условиях – в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»

Воспользоваться онлайн-сервисом и узнать все подробности по условиям покупки квартир на акции «Покупайте сейчас – платите потом!» можно на сайте bir.by.

Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Покупайте сейчас – платите потом! Не просто название акции – это расписание вашей счастливой жизни!

ООО «Эмирейтс Блю Скай»
УНП 191061449

 
Теги: Минск
 
 
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