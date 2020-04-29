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Сельчанин погиб при пожаре в Добрушском районе

29.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Минувшей ночью в деревне Гордуны Добрушского района Гомельской области при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сельчанин погиб при пожаре в Добрушском районе

Службе спасения поступил звонок о ЧП от очевидцев. Спасатели к моменту прибытия на место пожара обнаружили 45-летнего хозяина дома уже без признаков жизни.

Причина возгорания и обстоятельства трагедии выясняются.

Всего за прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы шесть пожаров. Ликвидированы семь пожаров травы и кустарника на общей площади 5,66 га, четыре лесных пожара на общей площади 26,1 га. На оказание технической помощи спасатели выезжали три раза.

Белта

 
 
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Минувшей ночью в деревне Гордуны Добрушского района Гомельской области при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС. Службе спасения поступил...
 
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