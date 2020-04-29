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Глубинка вздрогнет: в Борисове на основе боевой машины "Кайман" создали гражданский вездеход для охоты и рыбалки

29.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалисты ОАО "140-й ремонтный завод" (Борисов) на основе своей боевой машины "Кайман" создали гражданский вездеход, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов по бездорожью и болотам, ведения охоты и рыбалки.




Официальное название гражданской версии - вездеход 60.03 "Кайман-ОР" ("Охотник-Рыбак"). Его главное отличие от боевой машины - отсутствие бронирования: корпус изначально изготавливается из обычной стали. В остальном конструкция двух "Кайманов" практически идентична, что позволяет "Охотнику-Рыбаку" точно так же, как и армейскому варианту, легко преодолевать любые завалы и преграды, в том числе водные. Высокая проходимость обусловлена использованием шин с регулируемым давления. Корпус сделан водонепроницаемым. Для передвижения по воде предназначены два водометных движителя.

В "Каймане-ОР" может разместиться 6 человек (2+4). 

Так же как и боевая машина, "Кайман-ОР" оснащается 156-сильным дизельным двигателем ММЗ Д245.30Е2 и механической 5-ступенчатой коробкой передач. Привод - полный. Максимальная скорость передвижения по шоссе - 50 км/ч; по грунтовой дороге - 30 км/ч; на плаву - 7 км/ч (в стоячей воде).

Система обзора - монитор и широкоугольные телевизионные камеры наблюдения с инфракрасным диапазоном для обеспечения движения в темное время суток.

"Кайман-ОР" получил иную светотехнику, передние фары защищены решетками, на крыше - фары-прожекторы. 

В общем, глубинка вздрогнет, увидев рыбаков на такой технике. 
 
 
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Специалисты ОАО "140-й ремонтный завод" (Борисов) на основе своей боевой машины "Кайман" создали гражданский вездеход, предназначенный для перевозки пассажиров и...
 
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