«АвтоВАЗ» начал продажи самой дорогой версии Lada XRay Cross

Источник материала: Tut.by

В России стартовали онлайн-продажи «пятидверки» Lada XRay Cross в самой богатой комплектации Instinct .





Из особенностей внешности флагманской версии XRay Cross — контрастная черная крыша, черные зеркала и двухцветные диски колес. Интерьер «пятидверки» украшает обивка сидений с оригинальной цветовой схемой, черные глянцевые ручки, а также бейджики с названием специальной версии на порогах. Также в «базе» у XRay Cross Instinct имеется мультимедиа-система «Яндекс.Авто» с 8-дюймовым сенсорным экраном, встроенным 4G-модемом, камерой заднего вида, фирменным навигатором и голосовым помощником «Алиса».









XRay Cross Instinct предлагается в двумя силовыми агрегатами на выбор — с 1,6-литровым двигателем (113 л.с.) в паре с вариатором по цене от 1 048 900 российских рублей (без малого 14 тысяч долларов по текущему курсу) или с мотором 1.8 (122 л.с.) и 5-ступенчатой «механикой». Такой вариант обойдется минимум в 988 900 рублей (13 200 долларов).





В России самый дорогой XRay Cross пока доступен исключительно к заказу онлайн. Менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации автомобиля и обсуждения деталей сделки. После оплаты, в зависимости от ситуации в регионе, автомобиль можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора с соблюдением всех мер безопасности.