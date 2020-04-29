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«АвтоВАЗ» начал продажи самой дорогой версии Lada XRay Cross

29.04.2020 08:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В России стартовали онлайн-продажи «пятидверки» Lada XRay Cross в самой богатой комплектации Instinct.


Из особенностей внешности флагманской версии XRay Cross — контрастная черная крыша, черные зеркала и двухцветные диски колес. Интерьер «пятидверки» украшает обивка сидений с оригинальной цветовой схемой, черные глянцевые ручки, а также бейджики с названием специальной версии на порогах. Также в «базе» у XRay Cross Instinct имеется мультимедиа-система «Яндекс.Авто» с 8-дюймовым сенсорным экраном, встроенным 4G-модемом, камерой заднего вида, фирменным навигатором и голосовым помощником «Алиса».



XRay Cross Instinct предлагается в двумя силовыми агрегатами на выбор — с 1,6-литровым двигателем (113 л.с.) в паре с вариатором по цене от 1 048 900 российских рублей (без малого 14 тысяч долларов по текущему курсу) или с мотором 1.8 (122 л.с.) и 5-ступенчатой «механикой». Такой вариант обойдется минимум в 988 900 рублей (13 200 долларов).


В России самый дорогой XRay Cross пока доступен исключительно к заказу онлайн. Менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации автомобиля и обсуждения деталей сделки. После оплаты, в зависимости от ситуации в регионе, автомобиль можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора с соблюдением всех мер безопасности.

 
 
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В России стартовали онлайн-продажи «пятидверки» Lada XRay Cross в самой богатой комплектации Instinct.
 
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