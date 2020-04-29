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Посевная-2020: сев сахарной свёклы завершается во всех регионах
Источник материала: ОНТ
Сельхозтехника в эти дни активно используется и на полях Беларуси. В стране продолжается посевная кампания.
Сев ранних яровых закончили во всех областях, кроме Витебской. Те же показатели по севу льна долгунца. На финише и сев сахарной свёклы – его заканчивают практически во всех регионах страны. Что касается всех яровых, то в лидерах Гродненская область – 76,9% площадей там уже засеяно. В целом по стране яровыми засеяли уже более 1660 гектаров.
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Сельхозтехника в эти дни активно используется и на полях Беларуси. В стране продолжается посевная кампания. Сев ранних яровых закончили во всех областях, кроме...
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