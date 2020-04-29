Viber - самый популярный видеомессенджер в Беларуси во время пандемии

Picodi.com решила проверить, какие приложения для видеосвязи получили самую большую популярность в последнее время. Команда аналитиковрешила проверить, какие приложения для видеосвязи получили самую большую популярность в последнее время.





Эксперты проанализировали количество поисковых запросов, связанных с парой десятков мессенджеров крупных и нишевых компаний, таких как: Google, Microsoft, Facebook, Rakuten, Line Corporation.





Бесспорным европейским лидером стал «WhatsApp» — его выбирают чаще всего аж в 22 странах. Это приложение занимает первую строчку рейтинга на территории от Португалии и Испании до Германии. В России и Латвии также зафиксирован бум интереса к зелёному мессенджеру.







