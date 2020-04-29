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Красивая упаковка, но бестолковое наполнение. Рассказываем про бьюти-запуски апреля

29.04.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря на эпидемию, косметические компании продолжают выпускать новинки. И хотя запусков, признаем, стало куда меньше, чем обычно, мы все же нашли десятку любопытных продуктов и готовы о них рассказать.

Все средства из этой подборки доступны жителям Беларуси в режиме онлайн (и даже с доставкой на дом).

У "Вiтэкс" вышла новая линейка средств для кожи лица Fruit therapy. В нее вошли 7 продуктов — пенки, скраб с абрикосовыми косточками и несколько продуктов 3-в-1.

Последние заинтересовали нас больше всего: производитель обещает одно чудо-средство на все случаи жизни. Например, матирующий уход с киви предлагает использовать в качестве универсального крема и маски. Звучит здорово, не так ли? Но на деле любой крем без SPF можно использовать и днем, и ночью, и даже как маску — если нанести его более плотным слоем. А составы конкретно у этой линейки "Вiтэкс" не вызывают восторгов. Так что, пожалуй, запуск можно проигнорировать.


А вот их же крем-маску для рук с жидким парафином однозначно можно закинуть в корзину: в период тесной дружбы с антисептиками такой продукт придется весьма кстати. В составе — гиалуроновая кислота, заживляющие и восстанавливающие естественный защитный барьер D-пантенол и ланолин. И, конечно же, парафин: он «впечатывает» полезные вещества в кожу и удерживает их за счет создания поверхностной пленки.


Если вы не прочь потратиться на новую косметику и любите эффект «макияжа без макияжа», присмотритесь к новинке от Laura Mercier — Tinted moisturizer. Это перезапуск одного из бестселлеров марки: теперь невидимое покрытие дополнено высокой степенью защиты (SPF30/PA+++) и широкой линейкой оттенков.


Аналогичный продукт в этом месяце появился и у бренда Kevin Aucoin — это Stripped nude skin tint. Правда, в отличие от средства Laura Mercier, здесь SPF нет: пожалуй, из двух тинтов есть смысл выбрать тот, что с защитой.


Марка Smashbox выпустила новую пудру — Photo finish fresh-ground translucent setting powder. И хотя продукты этого бренда мы чаще хвалим, чем ругаем, здесь придется признать: единственный плюс этой пудры — ее упаковка в виде объектива фотокамеры. А вот с техническими характеристиками у новинки не задалось: она оставляет заметный оттенок, окисляется и ложится на кожу неравномерно — вне зависимости от кисти, которую вы используете.


Похожая история с новой пудрой от Gucci: единственное, что в ней привлекает — истинно люксовое оформление. Однако тратить деньги на довольно заурядный продукт (стандартная матирующая пудра с оттенком) ради упаковки мы не видим смысла.


На рынке невероятное количество средств для бровей, но марки не останавливаются и выпускают еще. Например, Belordesign в этом месяце запустил прозрачный гель-фиксатор Fixtop. Производитель позаботился об удобной маленькой щеточке и обещает ультрастойкую фиксацию без ощущения стягивания кожи.


А у Max Factor появилась цветная тушь для бровей — с 4 видами масел в составе и частицами микрофибры для добавления густоты. Пока новинка доступна в трех оттенках: Dark blonde, Soft brown и Brown.


Несколько новых продуктов вышло у M.A.C. Оба средства интересные, но, к сожалению, не универсальные.

Обновилась линейка помад Powder Kiss: теперь они доступны не только в формате стика, но и в жидком варианте. У жидких Powder Kiss текстура мусса: она дает не самое плотное покрытие и не полностью застывает на губах. Очень похоже на муссовые помады от белорусского производителя — средство средней стойкости, которое понравится не каждой. Однако палитра цветов у M.A.C куда шире и интереснее: если такая текстура вам по душе и приглянулся какой-то оттенок (нам, к примеру, понравился Got a callback), можно смело заказывать.


Также у бренда вышла новая линейка румян с интересной, «продавливающейся» текстурой — Glow play blush. Румяна кремовые, поэтому вряд ли подойдут тем, кто пользуется стойкими тональными средствами: крем будет разъедать покрытие. Если же вы — адепт едва заметного макияжа и пользуетесь легким тоном, новинку попробовать стоит.


 
 
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Запусков стало куда меньше, чем обычно, мы все же нашли десятку любопытных продуктов и готовы о них рассказать. Все средства из этой подборки доступны жителям...
 
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