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Кафельников описал порядки в России фразой «не все как у людей»

29.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший теннисист Евгений Кафельников описал порядки, по которым, по его мнению, живут люди в России. Интервью со спортсменом состоялось на портале Sportrecs.




«Да, я откровенно говорю: у нас — не все как у людей. А за свою планку беру цивилизованные страны, где я был», — заявил он. Бывший теннисист подчеркнул, что объездил почти все страны мира и считает, что ему повезло. Уезжать из России он, по собственному признанию, не планирует.

В марте 2020 года между Кафельниковым и его дочерью Алесей разгорелся скандал. Тогда бывший спортсмен обвинил девушку в постоянной лжи. Та в свою очередь заявила, что общение с отцом доводило ее до нервного срыва и суицидальных мыслей.

Кафельников — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, а также обладатель золотой медали Олимпиады 2000 года в Сиднее.
 
 
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Бывший теннисист Евгений Кафельников описал порядки, по которым, по его мнению, живут люди в России. Интервью со спортсменом состоялось на портале Sportrecs.
 
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