Хиллари Клинтон поддержит Джо Байдена на выборах в США

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру демократа Джо Байдена за президентский пост.





Reuters . "Это момент, когда нам нужен лидер, такой президент, как Джо Байден", - сказала она во время совместного онлайн-мероприятия с бывшим вице-президентом, пишет





По ее словам, Байден готовился к президентству всю жизнь, а сама она "имела честь" работать с ним не один год. "Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас. Я очень рада быть частью вашей кампании - не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", - заявила Клинтон.





Она отметила, что была не только коллегой Байдена, но и его другом.





"И я могу сказать вам, что хотела бы, чтобы он был президентом прямо сейчас, но я не смогу дождаться этого, если все мы не сделаем свое дело", - добавила Клинтон, обращаясь к американцам.









Клинтон, бывший государственный секретарь США, бывший сенатор от Нью-Йорка и жена бывшего президента Билла Клинтона, проиграла президентскую гонку 2016 года против Трампа на выборах, которые до сих пор являются источником гнева и смятения среди многих либералов, которые ожидали избрать первого президента-женщину.





Байден уже является предполагаемым кандидатом своей партии после того, как ушли его соперники, включая сенатора Берни Сандерса, который ожесточенно столкнулся с Клинтон, когда они оспаривали первичные выборы своей партии в 2016 году.





Байден был вице-президентом Барака Обамы, а Клинтон - его первым государственным секретарем. Оба одновременно рассматривали президентские выборы, но Байден в конечном итоге решил не начинать кампанию тогда, когда он оплакивал смерть своего сына Бо. Обама поддержал нынешнюю кампанию Байдена две недели назад.





Менеджер кампании Трампа, Брэд Парскейл, сказал в заявлении: "Нет большей концентрации демократического истеблишмента, чем Джо Байден и Хиллари Клинтон вместе. Президент Трамп победил ее однажды, и теперь он победит ее выбранного кандидата".