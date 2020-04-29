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Хиллари Клинтон поддержит Джо Байдена на выборах в США

29.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Клинтон в 2016 году проиграла Трампу, но теперь стремится отыграться, поддержав Байдена.

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру демократа Джо Байдена за президентский пост.

"Это момент, когда нам нужен лидер, такой президент, как Джо Байден", - сказала она во время совместного онлайн-мероприятия с бывшим вице-президентом, пишет Reuters.

По ее словам, Байден готовился к президентству всю жизнь, а сама она "имела честь" работать с ним не один год. "Я хотела бы добавить свой голос ко многим другим, кто поддержал вас. Я очень рада быть частью вашей кампании - не только поддержать вас, но и помочь осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах", - заявила Клинтон.

Она отметила, что была не только коллегой Байдена, но и его другом.

"И я могу сказать вам, что хотела бы, чтобы он был президентом прямо сейчас, но я не смогу дождаться этого, если все мы не сделаем свое дело", - добавила Клинтон, обращаясь к американцам.


Клинтон, бывший государственный секретарь США, бывший сенатор от Нью-Йорка и жена бывшего президента Билла Клинтона, проиграла президентскую гонку 2016 года против Трампа на выборах, которые до сих пор являются источником гнева и смятения среди многих либералов, которые ожидали избрать первого президента-женщину.

Байден уже является предполагаемым кандидатом своей партии после того, как ушли его соперники, включая сенатора Берни Сандерса, который ожесточенно столкнулся с Клинтон, когда они оспаривали первичные выборы своей партии в 2016 году.

Байден был вице-президентом Барака Обамы, а Клинтон - его первым государственным секретарем. Оба одновременно рассматривали президентские выборы, но Байден в конечном итоге решил не начинать кампанию тогда, когда он оплакивал смерть своего сына Бо. Обама поддержал нынешнюю кампанию Байдена две недели назад.

Менеджер кампании Трампа, Брэд Парскейл, сказал в заявлении: "Нет большей концентрации демократического истеблишмента, чем Джо Байден и Хиллари Клинтон вместе. Президент Трамп победил ее однажды, и теперь он победит ее выбранного кандидата".

Ранее сообщалось о том, что сенатор от штата Вермонт Берни Сендерс, который снял свою кандидатуру на выборах президента США, публично подержал своего бывшего оппонента Джозефа Байдена. 

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. По итогам Супервторника победу на праймериз Демократической партии в большинстве штатов одержал Джо Байден: его поддержали Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Миннесота и Массачусетс. Ранее он выиграл праймериз в Южной Каролине.
 
 
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Клинтон в 2016 году проиграла Трампу, но теперь стремится отыграться, поддержав Байдена.
 
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