







В прошлом чемпионате Карачун выступал за немецкий клуб "Кассель", который играет в DEL2. В 51 поединке он забросил 27 шайб и сделал 18 голевых передач, его показатель полезности составлял"+25".





Карачун признался, что ему очень нравится Дюссельдорф. И он хочет доказать, что способен выступать на более высоком уровне и развиваться дальше. В новом клубе его считают "надёжным и сильным нападающим" и готовы дать белорусу шанс, после успешного сезона в "Касселе", "сделать следующий шаг" в "Дюссельдорфе".