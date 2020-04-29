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Белорус Александр Карачун стал хоккеистом "Дюссельдорфа"
Источник материала: Партизан
Белорус Александр Карачун стал хоккеистом "Дюссельдорфа", сообщает пресс-служба клуба. 25-летний форвард будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии (DEL). Его контракт рассчитан на один сезон.
В прошлом чемпионате Карачун выступал за немецкий клуб "Кассель", который играет в DEL2. В 51 поединке он забросил 27 шайб и сделал 18 голевых передач, его показатель полезности составлял"+25".
Карачун признался, что ему очень нравится Дюссельдорф. И он хочет доказать, что способен выступать на более высоком уровне и развиваться дальше. В новом клубе его считают "надёжным и сильным нападающим" и готовы дать белорусу шанс, после успешного сезона в "Касселе", "сделать следующий шаг" в "Дюссельдорфе".
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Белорус Александр Карачун стал хоккеистом "Дюссельдорфа", сообщает пресс-служба клуба. 25-летний форвард будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии (DEL)....
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